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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

9/23/2023 5:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، وذلك مع صعودها في آخر أيام الأسبوع، الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وجاء ذلك بالتزامن مع سعي المستثمرين لتقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.
ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبع الماضي بنسبة 0.07 بالمئة، لتصل إلى 1925.23 دولار للأونصة.
وخلال تداولات الجمعة، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.27 بالمئة، بعد أن سجل أمس الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر.
وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

سكاي نيوز


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