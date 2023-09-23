ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم
التاريخ
9/23/2023 5:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، وذلك مع صعودها في آخر أيام الأسبوع، الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وجاء ذلك بالتزامن مع سعي المستثمرين لتقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.
ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبع الماضي بنسبة 0.07 بالمئة، لتصل إلى 1925.23 دولار للأونصة.
وخلال تداولات الجمعة، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.27 بالمئة، بعد أن سجل أمس الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر.
وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.
سكاي نيوز
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