3552 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 والبصل الناشف بين 30و45 قرشا، والبطاطا بين 30و 55قرشا والبندورة بين 15و 45 قرشا والجزر بين 60و 100قرشا والخيار بين 20و 35 قرشا والزهرة بين 35و 65 قرشا، والليمون بين 40و 70قرشا والموز البلدي بين 60و 90 قرشا.

