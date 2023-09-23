وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بحادث انهيار أتربة في إربد

وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بحادث انهيار أتربة في إربد
التاريخ
9/23/2023 5:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث انهيار أتربة على عاملين أثناء قيامهما بأعمال حفريات لغايات الصرف الصحي بمنطقة الحصن.
وعملت الفرق المتخصصة على إخراجهما من تحت الطمي باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث، حيث نتج عنه وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة شخص أردني الجنسية.
بدورها قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى المستشفى.
MENAFN23092023000208011052ID1107125190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.