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وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بحادث انهيار أتربة في إربد

9/23/2023 5:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد والشرطة تعاملت صباح اليوم مع حادث انهيار أتربة على عاملين أثناء قيامهما بأعمال حفريات لغايات الصرف الصحي بمنطقة الحصن.
وعملت الفرق المتخصصة على إخراجهما من تحت الطمي باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بمثل هذه الحوادث، حيث نتج عنه وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة شخص أردني الجنسية.
بدورها قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى المستشفى.

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