Saturday, 23 September 2023 02:17 GMT

شاهد سيارة تدخل في أحد الصيدليات بسبب السرعة في السعودية

9/23/2023 5:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت سيارة في أحد صيدليات النهدي بسبب سرعة قيادة السيارة ومسك الجوال أثناء السير وعدم الانتباه للطريق في السعودية .


وكشف مقطع فيديو عن الحادث الأليم، وأظهر السيارة بعد الحادث والضرر الذي لحق بها، ولم يعرف حتى الآن حال من كان بداخلها .
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا وحذّر رواد مواقع التواصل من قيادة السيارة بسرعات عالية وعدم الانتباه للطرقات، مؤكدين أن ذلك يخلف عنه حادث محقق.

صدى

MENAFN23092023000208011052ID1107125189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث