شاهد سيارة تدخل في أحد الصيدليات بسبب السرعة في السعودية



وكشف مقطع فيديو عن الحادث الأليم، وأظهر السيارة بعد الحادث والضرر الذي لحق بها، ولم يعرف حتى الآن حال من كان بداخلها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا وحذّر رواد مواقع التواصل من قيادة السيارة بسرعات عالية وعدم الانتباه للطرقات، مؤكدين أن ذلك يخلف عنه حادث محقق.

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