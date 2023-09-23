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فيديو-محمد عبده يتوقف عن الغناء بسبب معجب في السعودية

9/23/2023 5:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحيا الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً مميزاً في جدة، أمس الجمعة، وسط حشود ضخمة من محبيه ، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
بدأ الحفل بتدفق جماهيري غفير إلى مسرح السوبر دوم في جدة، حيث انتظم الحضور بألوان العلم السعودي ، ما منح الأمسية أجواء وطنية مليئة بالفخر والحماس.. ومع دخول محمد عبده المسرح، انطلق الحفل بأغنية "حدثينا" التي لاقت استقبالاً حاراً من الجمهور الذي تفاعل بشدة مع الفنان.
وخلال الحفل، قدم محمد عبده مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، حيث غنى للمملكة السعودية وجمهورها.. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات المباشرة من الحفل، وتحول هاشتاغ #محمد_عبده_في_جدة إلى ترند في السعودية.
وشهد الحفل لحظات مميزة، حيث صعد أحد المعجبين إلى المسرح أثناء غناء محمد عبده، على الرغم من استبعاده في البداية من قبل المنظمين.

واضطر الفنان الكبير، في نهاية المطاف، للتدخل شخصياً وتوقف عن الغناء، ريثما تم إعادة هذا المعجب إلى قاعة الحفل وجلوسه أمامه، ما أثرى تجربة الحفل بلمسة إنسانية تعبر عن ارتباط محمد عبده بجمهوره.

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