فيديو-محمد عبده يتوقف عن الغناء بسبب معجب في السعودية
التاريخ
9/23/2023 5:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحيا الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً مميزاً في جدة، أمس الجمعة، وسط حشود ضخمة من محبيه ، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
بدأ الحفل بتدفق جماهيري غفير إلى مسرح السوبر دوم في جدة، حيث انتظم الحضور بألوان العلم السعودي ، ما منح الأمسية أجواء وطنية مليئة بالفخر والحماس.. ومع دخول محمد عبده المسرح، انطلق الحفل بأغنية "حدثينا" التي لاقت استقبالاً حاراً من الجمهور الذي تفاعل بشدة مع الفنان.
وخلال الحفل، قدم محمد عبده مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، حيث غنى للمملكة السعودية وجمهورها.. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات المباشرة من الحفل، وتحول هاشتاغ #محمد_عبده_في_جدة إلى ترند في السعودية.
وشهد الحفل لحظات مميزة، حيث صعد أحد المعجبين إلى المسرح أثناء غناء محمد عبده، على الرغم من استبعاده في البداية من قبل المنظمين.
واضطر الفنان الكبير، في نهاية المطاف، للتدخل شخصياً وتوقف عن الغناء، ريثما تم إعادة هذا المعجب إلى قاعة الحفل وجلوسه أمامه، ما أثرى تجربة الحفل بلمسة إنسانية تعبر عن ارتباط محمد عبده بجمهوره.
24
MENAFN23092023000208011052ID1107125188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.