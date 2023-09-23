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التعليم: الفصل مدة لا تتجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه

9/23/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق أن لائحة الانضباط المدرسى حددت عقوبة الطالب في حالة العنف اللفظي ضد زملائه الطلاب، كالتالى:







_ المعالجة الأولى : التوجيه والإرشاد من قبل المعلم

والإخصائي الاجتماعي، ودمج الطالب في الأنشطة

المدرسية، وفق ميوله، ورغباته.






_ المعالجة الثانية : مقابلة الطالب من قبل الإخصائي

الاجتماعي لبحث أسباب المشكلة، والتنبيه عليه بعدم التكرار، و تحويل الطالب إلى الإخصائي النفسي متى استدعي الأمر ذلك،و استدعاء ولى أمر الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار، في حالة تكرار المخالفة يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، للنظر في فصله مدة لا تجاوز ثلاثة أيام،مع إخطار ولي الأمر.







_ المعالجة الثالثة : عند تكرار المخالفة يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية؛ للنظر في خصم 10% من درجة السلوك، أو فصله مدة لا تجاوز أسبوعا، وفقا لشدة السلوك، مع إخطار ولي الأمر، وتحويله إلى مكتـب الخدمة الإجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية، يأتى ذلك فى
إطار استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى.







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