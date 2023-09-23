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إعلامى مغربى لـاليوم السابع: أبناء الجالية المصرية توحدوا معنا فى أوقات الألم

9/23/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Youm7) قال الإعلامى المغربى رشيد صفير، فى حديث لـ"اليوم السابع"، إن الشعب المصري تربطه علاقة جيدة مع الشعب المغربي، وجمعتنا مع أبناء الجالية المصرية ميادين العمل، والتقيت بعد الزلزا ببعض الأصدقاء من مصر، وقد أعربوا عن تضامنهم معنا في هذه المحنة، متمنين أن يعبر المغرب محنته بسلام وعاشوا معنا لحظات الألم لما تركه الزلرال، ولمسنا فيهم الحزن الحقيقى كأنهم من أهالينا فهم توحدوا معنا في تلك الأوقات العصيبة، فعندما يكون الوضع إنسانيا والمصاب جلل، تكتشف حجم حب الآخرين لك، وتألمهم لألمك، وسعيهم للتخفيف عنك ولو بكلمة طيبة وابتسامة صادقة تعكس قلبا صافيا وروحا نقية، موجها كل عبارات المواساة والعزاء للعائلات التي فقدت أحد أعضائها بسبب الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

وعن الوضع الآن بالمناطق المتضررة، قال رشيد إن هناك جهودا فعالة للتعامل مع هذا المصاب الجلل، وفرق الإنقاذ والسلطات المعنية أنجزت عمليات الإغاثة والإنقاذ بشكل متواصل منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة.



رشيد صفير
وتابع: ولا تزال الجهود مستمرة من أجل تأمين الإيواء وإمداد المساعدات والملبس والأكل، ورغم مخلفات الزلزال المؤلمة لكن تماسك المغاربة ملكا وشعبا والمبادرات الإنسانية، خفف من وطأة المعاناة، ومازالت عمليات دراسة وتقييم الأضرار وتجهيز المستلزمات والمواد الأساسية مستمرة، ولابد من الإشارة إلى فقرة تضمنها بيان الديوان الملكي وهي مسألة الإشراف التقني والهندسي الذي ينسجم مع تراث المنطقة، ويحترم الخصائص المعمارية المتفردة بهذه المناطق الجبلية، وهو قرار حكيم لأن المغرب بلد معروف بحضارته وعمرانه الذي يشكل جزءا مهما من الذاكرة الجماعية للمغاربة، وعلامة بارزة من مكونات التراث المادي واللامادي للمملكة المغربية، ذلك أن معارف المغاربة منذ عصور خلت، غنية ومتفردة في مجال بناء الدور في المناطق التي تعرضت للزلزال، فطريقة البناء في السهل تختلف عن طريقة البناء في الجبل.
وأضاف: لقد أقرت التعليمات الملكية الاستجابة السريعة والقوية التي تحترم كرامة الإنسان، وتفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، إضافة إلى ترتيبات الدعم المالي للسكان المتضررين ضمن ثلاث مستويات وفق حجم الأضرار وتضع في المقدمة تضرر السكان وضياع مورد رزقهم واحتياجاتهم اليومية فكان هذا التقسيم خطة محكمة لمواجهة تداعيات الزلزال، فهناك إعانات مالية مباشرة للعائلات المتضررة، و دعم مالي لإصلاح القرى التي يمكن إعادة ترميمها ودعم مالي لبناء القرى التي تهدمت كليا.

وحول المعاناة مع قرب حلول فصل الشتاء، قال صفير ، لابد أن نشير إلى نقطة مهمة، المغرب بلد قوي بمؤسسته الملكية وشعبه وباقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وإلى اليوم لاتزال ترتيبات إعادة إيواء المتضررين متواصلة، وجميع التحديات
تؤخذ بعين الاعتبار ولن يتخل أي مسؤول عن المتضررين سواء في الشتاء أو الصيف، وهذا ليس اختيار بالنسبة للمشرفين على العملية بل هي تعليمات ملكية
و واجب وطني، فالمشرفون على عملية إيواء المتضررين، سيستمرون في عملهم إلى حين تنفيذ خطة الإيواء كاملة وإعادة الإعمار.
وتابع: لقد تضمن برنامج إعادة الإيواء والذي تم إعداده من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة، كما أن تعليمات الملك محمد السادس، سطرت مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت
بوضع وترتيب صيغ إيواء ملائمة في المناطق المعنية من خلال بنيات مقاومة للبرد والتقلبات الجوية المباغثة، أو في فضاءات استقبال مهيأة بكل المرافق الضرورية، إن المتتبع لما جاءت به التعليمات الملكية لتوجيه السلطات المختصة، سيدرك أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى إذ سيتم إنجازها في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات العائلات المتضررة من زلزال الحوز.
واختتم حديثه قائلا: ولابد من الإشارة إلى ما قرره الملك محمد السادس بخصوص موضوع التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم خلال فاجعة الزلزال، حيث أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاءهم ومنحهم صفة مكفولي الأمة وهي مسألة مهمة جدا في هذا الظرف المؤلم.



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