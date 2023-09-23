مسئول ليبي: 70% من البنية التحتية تضررت فى المناطق المنكوبة من إعصار درنة





وبحسب وكالة "وال" الليبية، قال رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة " حسين سويدان " إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%.





وأكد " سويدان " انهيار ( 11 ) جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة و ( 6 ) أخرى داخل درنة، و ( 3 ) جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.





وكانت قد أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترا، مشيرة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ90 هكتارا.



