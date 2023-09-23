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وسائل إعلام لبنانية: هزة أرضية يشعر بها سكان صيدا

9/23/2023 4:28:23 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وسائل إعلام لبنانية، إن سكان مدينة صيدا شعروا بهزة أرضية فجر اليوم السبت، كان مصدرها الساحل السوري، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

رد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على تساؤلات حول جدية وقوع زلزال في لبنان، فيما حاول البعض التقليل من تنبؤاته بالقول إن لبنان يشهد زلزالا كل ألفي سنة فقط.


وسألته إحدى المعلقات بالقول: "أهلاً سيدي. أولا أشكركم على جهودكم، ولكن لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلزال هائل، لأن هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بهزة ارتدادية هنا. يقول الجيولوجيون هنا كل 2000 عام يحدث هذا".

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