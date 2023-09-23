وسائل إعلام لبنانية: هزة أرضية يشعر بها سكان صيدا

رد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على تساؤلات حول جدية وقوع زلزال في لبنان، فيما حاول البعض التقليل من تنبؤاته بالقول إن لبنان يشهد زلزالا كل ألفي سنة فقط.

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