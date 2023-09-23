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الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

9/23/2023 4:28:23 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن ذلك جاء خلال لقائه وزير خارجية البرتغال جواو جوميز كرافينيو، ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية في بلجيكا حاجة لحبيب، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ووزير خارجية بوليفيا روجيليو مايتا، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، ووزير الشؤون الخارجية في أوغندا جيجي أودونجو، ووزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا، ووزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين في كوت ديفوار كانديا كاميسوكو كامار.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاءات التي عُقدت على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومنها التنمية المستدامة وتغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأنها.

واستعرض استعدادات الإمارات لاستضافة النسخة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.



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