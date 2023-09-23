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مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى المبارك

9/23/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) أدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، طقوسًا وشعائر تلمودية، قرب بابي المجلس وحطة بمحيط المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة.


وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية أمام المصلين.


ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.


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