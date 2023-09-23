مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
9/23/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) أدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، طقوسًا وشعائر تلمودية، قرب بابي المجلس وحطة بمحيط المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية أمام المصلين.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
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