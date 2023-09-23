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وزير الصحة يعقد اجتماعا مع نظيره السنغافوري لبحث زيادة أوجه التعاون بين البلدين

9/23/2023 4:28:18 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره السيد أونج يي كونغ، وزير الصحة في سنغافورة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية «نيويورك» الأمريكية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين بحثا التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك تدريب هيئات التمريض في العديد مجالات الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، والتمريض في حالات الطوارئ، وتمريض الأطفال حديثي الولادة، والتعليم والتدريب، وتمريض صحة الأسرة.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين اتفقا على تبادل الزيارات بين المسؤولين في القطاع الصحي من الجانبين المصري والسنغافوري للتعرف على تجارب البلدين في مجال أنظمة إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والوقائية.




وأشار «عبدالغفار» إلى توافق الطرفين على وضع آليات للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد البحوث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في البلدين، إلى جانب التعاون في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات والمستحضرات البيولوجية.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة انتشار الأمراض المعدية، وناقلات الأمراض، من خلال قطاع الشؤون الوقائية والأمراض المتوطنة في البلدين.



وتابع «عبدالغفار» أن محاور اللقاء تضمنت بحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التغطية الصحية الشاملة، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات في مجال خدمات نقل الدم ومنتجات الدم والبلازما، علاوة على التعاون في مجال السياحة الصحية.













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