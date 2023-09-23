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الجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسى.. 4883 ديسك لدعم احتياجات المدارس

9/23/2023 4:28:17 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي سوف يشهد دخول حوالي 3 ملايين طالب بمدارس المحافظة، وذلك بإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة وإجراء أعمال الصيانة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، وكل ما يخص العملية التعليمية لتوفير سبل الراحه للطلاب والمعلمين.



ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتي جاء على رأسها:



-دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه، وتضم 699 فصلا دراسياً.



-الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه.



-تكليف مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول.



-دعم احتياجات المدارس بحوالي 2000 ديسك مدرسي جارٍ توزيعها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالإضافة إلى 2883 ديسك مدرسي إضافي من مدارس التعليم الفني يتم توزيعها من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية.



-استمرار المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه.



-منع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية، منعا لتراكم المخلفات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.



-اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجياً في الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، وذلك على النحو التالي:



-يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، يوم الاثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادى والثانى الثانوى، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الاعدادى والثالث الثانوي، ويوم الاربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.







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