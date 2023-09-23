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ملتقى للتوظيف بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة الثلاثاء المقبل

9/23/2023 4:28:14 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ملتقى توظيفي لخريجي الكلية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمدرج 4 بالكلية، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتشجيع مبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق
العمل.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى التوظيفي يستهدف توفير فرص عمل لحديثي التخرج ومن لم يجد فرصة للعمل وذلك من خلال دعوة الشركات ورجال الأعمال لعرض فرص العمل المتاحة ودراسة
احتياجات سوق العمل.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تساهم في
تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناء شراكات متعددة مع المؤسسات والمراكز والهيئات المختلفة.



ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة الكلية، إنه سيتم خلال الملتقى تنظيم محاضرات عن مجالات سوق العمل البيطرى يلقيها أساتذة متخصصون، كما ستقوم الشركات بعرض بعض منتجاتها في السوق المصرية حتى يستطيع الخريجون معرفه الأنواع المختلفة للأدوية وإضافات الأعلاف واللقاحات التى سوف يحتاج الخريج لمعرفتها فى العمل بالعيادات البيطرية أو الوحدات أو المستشفيات والصيدليات البيطرية وكذلك المزارع، بهدف تأهيل حديثى التخرج لسوق العمل والربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.







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