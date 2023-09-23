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أوكرانيا تعلن حصاد 37.4 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

9/23/2023 4:28:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا ، صباح اليوم السبت ، أن المزارعين الأوكرانيين حصدوا حتى تاريخ الأمس الموافق 22 سبتمبر 2023 29.8 مليون طن من الحبوب والبقوليات و7.649 مليون طن من البذور الزيتية.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" أكمل المزارعون الأوكرانيون حصاد محاصيل الحبوب المبكرة ويواصلون درس الحبوب المتأخرة والمحاصيل الصناعية. وحتى الآن، تم حصاد 37.4 مليون طن من المحاصيل الجديدة".



وأضاف البيان أنه تم حصاد الحبوب والبقوليات من مساحة 6.8 مليون هكتار. وتم حصاد حوالي 29,8 مليون طن من الحبوب بإنتاجية 43,6 سنتًا للهكتار الواحد (ج/هك).



وهكذا، اعتبارًا من 22 سبتمبر، تم حصاد 22.2 مليون طن من القمح من 4.7 مليون هكتار (إنتاجية 47.3 سنت/هكتار) و5.9 مليون طن من الشعير من 1.5 مليون هكتار (إنتاجية 39.0 سنت/هكتار) و396.800 طن من البازلاء من 154 ألف هكتار (إنتاجية، 25.0 سنت/هكتار)، 182.500 طن من الذرة من 40.600 هكتار (إنتاجية، 44.9 سنت/هكتار) 138.200 طن من الحنطة السوداء من 96.900 هكتار (إنتاجية 14.3 سنت/هكتار)، و125.300 طن من نبات الدخن من 58.6 هكتار (الإنتاجية 21.4 ج/هكتار).. بحسب البيان.



وتابع أنه تم حصاد حوالي 7.6 مليون طن من البذور الزيتية على مساحة 3 ملايين هكتار تقريبًا. وقد حصد المزارعون بالفعل 4 ملايين طن من بذور اللفت من 1.4 مليون هكتار (إنتاجية 28.7 سنت/هكتار) و2.4 مليون طن من بذور عباد الشمس من 1.1 مليون هكتار (إنتاجية 21.8 سنت/هكتار) و1.3 مليون طن من فول الصويا من 504000 هكتار. فيما يستمر حصاد بنجر السكر وبلغ المحصول 1.5 مليون طن من 32300 هكتار.







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