الرئيس الإيطالي معزيا نابوليتانو: قاد معارك مهمة من أجل دولتنا وأوروبا

كما أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن تعازي حكومتها الحارة وعميق مواساتها لأسرة الرئيس الأسبق الراحل، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24" الناطقة بالإنجليزية.

وفي السياق ذاته، عبر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في رسالة لزوجة نابوليتانو عن تعازيه، قائلا" إن الرئيس الأسبق كرس مسيرته من أجل الحفاظ على الوحدة والتجانس في بلاده".

وقد وافت المنية قبل ساعات، الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو عن عمر 98 سنة، والذي حكم البلاد ما بين عامي 2006 و2015، وتنحى عن منصبه بسبب التقدم في العمر، وعرف بتوجهه المعتدل وقدراته الإدارية للدولة وحفاظه على الاستقرار في فترة اتسمت بالتوترات السياسية المزمنة.



