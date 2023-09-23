زيلينسكي: اتفاق أمريكي أوكراني على إنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي

زيلينسكي: اتفاق أمريكي أوكراني على إنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي
التاريخ
9/23/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن واشنطن وكييف اتفقتا على إنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي؛ وهو ما سيمكن أوكرانيا من مواجهة الطلب على الأسلحة مع تواصل الحرب مع روسيا.
وقال زيلينسكي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغه أن واشنطن ستزود بلاده بصواريخ "إتسكمز" بعيدة المدى.
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