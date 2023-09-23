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زيلينسكي: اتفاق أمريكي أوكراني على إنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي

9/23/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن واشنطن وكييف اتفقتا على إنتاج مشترك لأنظمة الدفاع الجوي؛ وهو ما سيمكن أوكرانيا من مواجهة الطلب على الأسلحة مع تواصل الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغه أن واشنطن ستزود بلاده بصواريخ "إتسكمز" بعيدة المدى.



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