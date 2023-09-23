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مخاوف فى لويزيانا حول مياه الشرب بسبب الجفاف والمياه المالحة بـالمسيسيبي

9/23/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) وقعت عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانتريل، إعلانا طارئا للمدينة وسط مخاوف بشأن المياه المالحة من خليج المكسيك التي تزحف إلى نهر المسيسيبي الذي ضربه الجفاف في لويزيانا.



وجاء هذا الإعلان وسط مخاوف من أن المياه المالحة، التي تؤثر على النهر بسبب مستوياتها المنخفضة، يمكن أن تؤثر على مياه الشرب لآلاف السكان في الأسابيع القليلة المقبلة.



وقال حاكم لويزيانا، جون بيل إدواردز، إن الولاية ستطلب إعلان حالة الطوارئ من الحكومة الفيدرالية في اليومين المقبلين أيضًا لإشراك الأموال والوكالات الفيدرالية.



واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على نهر المسيسيبي للحصول على مياه الشرب، فإن تسرب المياه المالحة يشكل خطرا صحيا محتملا، حيث أن التركيزات العالية من الملح في مياه الشرب قد تسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الناس وتآكل البنية التحتية لمياه الشرب.



ودخلت المياه المالحة بالفعل إلى مياه الشرب في المجتمعات الواقعة جنوب نيو أورليانز - من إمباير بريدج إلى البندقية، لويزيانا - مما جعل المياه غير صالحة للشرب لنحو 2000 ساكن وتسبب في انقطاع المياه عن المدارس المحلية. ومع تحرك المياه المالحة إلى أعلى النهر، فقد يؤثر ذلك على مياه الشرب لـ 20 ألف شخص آخرين في بيل تشيس. بعد ذلك يمكن أن تصل إلى مصدر مياه الشرب لمجتمعات نيو أورليانز.



ولإبطاء تقدم المياه المالحة، قام فريق المهندسين بالجيش ببناء حاجز تحت الماء في أسفل النهر من نيو أورليانز في يوليو.



أصدر الفيلق الجمعة جدولًا زمنيًا محدثًا لتسرب المياه المالحة في النهر يتضمن التأخير الذي أضافه الحاجز تحت الماء. ومع إقامة الحاجز، لن تصل المياه المالحة إلى مدخل مياه الشرب في بيل تشيس حتى 13 أكتوبر.







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