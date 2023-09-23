أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 275 ألفا و460 جنديا منذ بدء الحرب

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و655 دبابة و8 آلاف و912 من المركبات المدرعة و6 آلاف و210 من النظم المدفعية و789 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و530 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و716 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 921 من المعدات الخاصة و4 آلاف و867 طائرة مسيرة وإسقاط 1518 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل أكثر من 30 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 49 غارة جوية، ونفذت 5 ضربات صاروخية و24 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي، لافتة إلى أن المدفعية، استهدفت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و4 أنظمة مدفعية روسية.

وفي هذا السياق، ذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن روسيا تحتفظ بخمس سفن حربية في البحر الأسود وسفينة واحدة في بحر آزوف .

وأضاف بيان للقوات البحرية - أوردته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينة حربية واحدة في البحر المتوسط، ولا توجد هناك حاملات صواريخ"، وأشارت إلى أن القوات الروسية تحاول إخفاء السفن الحربية وراء سفن الشحن المدنية والسفن الكبيرة في "نوفوروسيسك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



