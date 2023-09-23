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كولر يجري تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى بدوري الأبطال

9/23/2023 4:28:08 AM
(MENAFN- Youm7) يجرى السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، عددا من التغييرات فى تشكيل فريقه أمام سان جورج الإثيوبى، المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، وذلك لمواجهة سلسلة الإصابات والإيقافات التى ضربت صفوف الفريق.



ويفتقد الأهلى في مباراة سان جورج الإثيوبى جهود أكثر من لاعب، أبرزهم الثنائي رضا سليم وأنتوني موديست، حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة فريقه السابق الجشي الملكي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية للموسم الماضي.



كما يغيب موديست بعد قيده فى قائمة الفريق خلال الفترة الثالثة، إذ لن يتمكن الفريق من مشاركة أي لاعب تم إضافته إلى القائمة بعد 31 أغسطس ، كما يغيب كلاً من
محمود متولي، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة.



ومن المقرر أن يعود الثلاثى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبوة الفريق للتشكيل الأساسى بعد غيابهم عن
مباراة الأهلي والمصري التى أقيمت مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى لبطولة الدوري والتي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإيقاف، وتُمثل عودة الشحات وكهربا وصلاح محسن للأهلي إضافة كبيرة للفريق في ضربة البداية الأفريقية.



وبات من الأقرب عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للمشاركة في التشكيل الأساسى على حساب رامى ربيعة على أن يعود مروان عطية للظهور من البداية على حساب أحمد نبيل كوكا الذى شارك أساسياً في مباراة المصري على أن يظهر أحمد عبد القادر بديلا لبيرسى تاو الذى يعانى من كدمة شديدة بعد المباراة الأخيرة فيما يظهر حسين الشحات وكهربا في خط الهجوم .







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