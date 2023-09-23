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طائرة خاصة لمنتخب مصر لرحلة الإمارات لخوض مباراتى زامبيا والجزائر

9/23/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Youm7) استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13يناير المقبل.



ويعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اجتماعات مكثفة إلى جانب حضوره عدداً كبيراً من مباريات الدوري لمتابعة جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة الخاصة بمعسكر أكتوبر وتحقيق نتائج جيدة قبل خوض مباراتي شهر نوفمبر أمام جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



كما ينطلق معسكر منتخب مصر
9 أكتوبر وسيتم خلال الساعات المقبلة موعد السفر الي الإمارات من أجل خوض وديتي زامبيا والجزائر، وهل سيتم السفر يوم 9 مباشرة أم هل 10 وهو ما سيحسمه الجهاز الإداري للمنتخب.







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