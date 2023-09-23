أبو طالب العيسوى مدرب الإسماعيلى الأسبق مديراً فنياً لمنيف السعودى

ووقع أبو طالب العيسوى على العقد فى وجود رئيس نادى منيف السعودى بجانب تواجد على جلال وكيل أعمال المدرب.

وكان أبو طالب العيسوى قد تولى تدريب الإسماعيلى والعروبة العمانى فى وقت سابق.

فى سياق آخر، حذر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى

الاسماعيلى ، لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري نايل.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه بالتركيز فى المباراة، لاسيما أن زعيم الثغر ظهر بصورة طيبة فى الجولة الأولى للمسابقة واستطاع تحقيق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، ليكشر عن أنيابه مع انطلاق المسابقة.

ويعكف إيهاب جلال وجهازه المعاون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد التى خسرها بهدف دون رد من أجل تجنبها فى مواجهة الاتحاد، والتي جاء أبرزها عدم الخروج الصحيح بالكرة من الخلف والتي تسببت فى استقبال هدف زد، كما سيعمل الجهاز الفنى على علاج إهدار الفرص السهلة التى يحصل عليها الفريق أمام المنافسين لترجمتها إلى أهداف.

وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون للصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.

وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.







