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تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة سان جورج فى دورى الأبطال

9/23/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Youm7) عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى ،
جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقبلة فى افتتاح مشوار الفريق فى دوري أبطال أفريقيا لتحقيق الانتصار وتوجيه رسالة قوية للمنافسين أن المارد الأحمر جاهز للحفاظ على لقبه الأفريقى.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق انطلاقة قوية بدوري الأبطال، واستغلال إقامة مباراتى بطل إثيوبيا بالقاهرة لتحقيق فوز عريض يعزز من قوة المارد الأحمر فى بداية الموسم الجديد.

ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج فى مصر كما ستقام مباراة العودة فى القاهرة أيضا الجمعة المقبل.
وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.



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