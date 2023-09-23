تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة سان جورج فى دورى الأبطال

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق انطلاقة قوية بدوري الأبطال، واستغلال إقامة مباراتى بطل إثيوبيا بالقاهرة لتحقيق فوز عريض يعزز من قوة المارد الأحمر فى بداية الموسم الجديد.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.



