حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/23/2023 4:28:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- الثالث والعشرون من سبتمبر --------------------
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون يقضي بعدم جواز تسيير أي مركبة على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور والحصول على رخصة قيادة وقد بين القانون العقوبات المقررة على المخالفين.
1990 - سلطات النظام العراقي تعلن خلال احتلالها الكويت سحب الدينار الكويتي بكل فئاته الورقية والمسكوكات المعدنية وتعويض حامليه بقيمته الاسمية بالدينار العراقي على أساس دينار عراقي واحد لكل دينار كويتي.
2002 - الكويت تتسلم رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2002-2003 وذلك عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وهو أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام.
2005 - اللاعب محمد الغريب يحقق إنجازا رياضيا تاريخيا للتنس الكويتي بحصوله على لقب بطل العرب والميدالية الذهبية التي تعد الأولى في تاريخ الخليج وذلك بفوزه في مسابقة الفردي للبطولة العربية الخامسة عشرة للرجال التي أقيمت بالأردن.
2020 - برنامج الطاقة المتجددة التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصوله على براءة اختراع حول قياس تأثير الغبار والملوثات الأخرى على أداء الخلايا الشمسية.
2020 - نادي الكويت يحرز لقب بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي (2019/2020) بعد فوزه على نادي القادسية بنتيجة (88/71). (النهاية)
MENAFN23092023000071011013ID1107125109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.