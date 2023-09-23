حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون يقضي بعدم جواز تسيير أي مركبة على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور والحصول على رخصة قيادة وقد بين القانون العقوبات المقررة على المخالفين.

1990 - سلطات النظام العراقي تعلن خلال احتلالها الكويت سحب الدينار الكويتي بكل فئاته الورقية والمسكوكات المعدنية وتعويض حامليه بقيمته الاسمية بالدينار العراقي على أساس دينار عراقي واحد لكل دينار كويتي.

2002 - الكويت تتسلم رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2002-2003 وذلك عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وهو أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام.

2005 - اللاعب محمد الغريب يحقق إنجازا رياضيا تاريخيا للتنس الكويتي بحصوله على لقب بطل العرب والميدالية الذهبية التي تعد الأولى في تاريخ الخليج وذلك بفوزه في مسابقة الفردي للبطولة العربية الخامسة عشرة للرجال التي أقيمت بالأردن.

2020 - برنامج الطاقة المتجددة التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصوله على براءة اختراع حول قياس تأثير الغبار والملوثات الأخرى على أداء الخلايا الشمسية.

2020 - نادي الكويت يحرز لقب بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي (2019/2020) بعد فوزه على نادي القادسية بنتيجة (88/71). (النهاية)