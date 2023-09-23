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السعودية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ93

9/23/2023 4:28:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالإله سعود (تقرير.إخباري) الرياض - 23 - 9 (كونا) -- تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم السبت بذكرى اليوم الوطني الـ93 لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وفي عام 1932 أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تأسيس الدولة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها بدلا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها بعد أن أمضى 32 عاما سائرا على نهج أسلافه من آل سعود.
ويتطلع الشعب السعودي في يومهم الوطني هذا العام تحت شعار (نحلم ونحقق) لبدء مرحلة جديدة لرقي بلدهم في ظل قيادته من خلال رؤية السعودية 2030 ليصل إلى مصاف الدول المتقدمة وتحويل المستحيل إلى واقع على أرضها.
وتستلهم هوية اليوم الوطني السعودي الـ93 من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في حياة السكان إذ تنعكس بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها السعودية في رؤيتها ما يجعلها ترسخ قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة بشعار (نحلم ونحقق).
وتشهد السعودية قفزات كبيرة في جميع المجالات داخليا وخارجيا لترسم ملامحها وترسي دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية ولترسخ دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة جعلتها ضمن أقوى 20 اقتصادا على مستوى العالم.
وشهدت السعودية قفزات تنموية بإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في التنوع الاقتصادي إلى جانب مشروع المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة وجسرا يربط بين الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
هذا إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وصندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة وشركة تطوير المربع الجديد بهدف تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميا في العاصمة الرياض وتنويع اقتصادها بأربع مناطق اقتصادية.
كما أعلن ولي العهد إطلاق مسمى (حي الملك سلمان) على حيي (الواحة) و(صلاح الدين) وتطويرهما لـ"أنسنة" الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية وتطويره وإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والمخطط العام للمراكز اللوجستية وشركة (داون تاون السعودية) لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي ترسخ دورها كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وإطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة (سير).
وشمل الإعلان أيضا قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية واعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة وتطوير جزيرة (سندالة) أولى وجهات مدينة (نيوم) للسياحة البحرية الفاخرة وضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.
ويأتي هذا إلى جانب تأسيس شركة (طيران الرياض) الناقل الجوي الوطني الجديد وتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تعمل على تعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي فيما وقع ولي العهد مع عدد من قادة دول العالم مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
كما تنوعت أحداث السعودية من خلال افتتاح دورة الألعاب السعودية الأولى 2022 ومشاركة ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس وترؤس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة (من أجل ميثاق مالي عالمي جديد) المنعقدة في باريس واستضافة المملكة أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية بالإضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في جدة ومشاركتها في حوار (بريكس بلس) و(بريكس أفريقيا) في مدينة جوهانسبرغ وفوزها بست من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 و2022.
وعملت السعودية هذا العام على عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إبان الأحداث الأخيرة التي شهدها حيث شملت (8455) شخصا فيما حققت المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 وفازت بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية وحققت خمس شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023" بالإضافة إلى تحقيقها المركز الثاني عالميا في نمو أعداد السياح الدوليين وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية وإطلاق الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) بولاية فلوريدا.
وحققت المملكة المركز (17) عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 وأخيرا ترؤس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين (جي.20) بالهند. (النهاية) ع س ط / أ م س

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