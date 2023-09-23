السعودية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ93
التاريخ
9/23/2023 4:28:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالإله سعود (تقرير.إخباري) الرياض - 23 - 9 (كونا) -- تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم السبت بذكرى اليوم الوطني الـ93 لتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وفي عام 1932 أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تأسيس الدولة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها بدلا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها بعد أن أمضى 32 عاما سائرا على نهج أسلافه من آل سعود.
ويتطلع الشعب السعودي في يومهم الوطني هذا العام تحت شعار (نحلم ونحقق) لبدء مرحلة جديدة لرقي بلدهم في ظل قيادته من خلال رؤية السعودية 2030 ليصل إلى مصاف الدول المتقدمة وتحويل المستحيل إلى واقع على أرضها.
وتستلهم هوية اليوم الوطني السعودي الـ93 من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في حياة السكان إذ تنعكس بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها السعودية في رؤيتها ما يجعلها ترسخ قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة بشعار (نحلم ونحقق).
وتشهد السعودية قفزات كبيرة في جميع المجالات داخليا وخارجيا لترسم ملامحها وترسي دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية ولترسخ دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة جعلتها ضمن أقوى 20 اقتصادا على مستوى العالم.
وشهدت السعودية قفزات تنموية بإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في التنوع الاقتصادي إلى جانب مشروع المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة وجسرا يربط بين الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
هذا إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وصندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة وشركة تطوير المربع الجديد بهدف تطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميا في العاصمة الرياض وتنويع اقتصادها بأربع مناطق اقتصادية.
كما أعلن ولي العهد إطلاق مسمى (حي الملك سلمان) على حيي (الواحة) و(صلاح الدين) وتطويرهما لـ"أنسنة" الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية وتطويره وإطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والمخطط العام للمراكز اللوجستية وشركة (داون تاون السعودية) لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي ترسخ دورها كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وإطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة (سير).
وشمل الإعلان أيضا قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية واعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة وتطوير جزيرة (سندالة) أولى وجهات مدينة (نيوم) للسياحة البحرية الفاخرة وضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.
ويأتي هذا إلى جانب تأسيس شركة (طيران الرياض) الناقل الجوي الوطني الجديد وتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تعمل على تعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي فيما وقع ولي العهد مع عدد من قادة دول العالم مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
كما تنوعت أحداث السعودية من خلال افتتاح دورة الألعاب السعودية الأولى 2022 ومشاركة ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس وترؤس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة (من أجل ميثاق مالي عالمي جديد) المنعقدة في باريس واستضافة المملكة أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية بالإضافة إلى اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى في جدة ومشاركتها في حوار (بريكس بلس) و(بريكس أفريقيا) في مدينة جوهانسبرغ وفوزها بست من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 و2022.
وعملت السعودية هذا العام على عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إبان الأحداث الأخيرة التي شهدها حيث شملت (8455) شخصا فيما حققت المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 وفازت بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية وحققت خمس شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023" بالإضافة إلى تحقيقها المركز الثاني عالميا في نمو أعداد السياح الدوليين وفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية وإطلاق الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) بولاية فلوريدا.
وحققت المملكة المركز (17) عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 وأخيرا ترؤس ولي العهد السعودي وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين (جي.20) بالهند. (النهاية) ع س ط / أ م س
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