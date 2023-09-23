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إدارة المشاريع في (الطيران المدني) تحقق شهادة نظام إدارة الجودة (الآيزو 9001)

9/23/2023 4:28:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني حصول إدارة المشاريع في قطاع التخطيط والمشاريع التابعة لها على شهادة الآيزو (9001) المعنية بإدارة نظم الجودة.
وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن نظام إدارة الجودة (9001) يقوم بمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الإدارة لأعلى المستويات.
وأكد العتيبي أن حصول إدارة المشاريع على الآيزو يؤكد حرص (الطيران المدني) على تطوير العمل في القطاعات المختلفة كافة وتحقيق أفضل الإجراءات الإدارية ودعم الابتكار وتوفير حلول للتحديات التي تواجه قطاعات العمل المختلفة.
وأوضح أن الإدارة نالت هذه الشهادة الصادرة من جهة المنح الأمريكية (جلوبال إنتر) بعد تنفيذها المشروع المخصص الذي استغرق 8 أشهر وإتمام جميع المراحل المطلوبة من تدريب وتوثيق وتطبيق وتدقيق داخلي.
وأشاد بجهود جميع المشاركين في أعمال المشروع مشددا على أهمية بذلهم المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في الإدارة بما يساهم في النهاية بتحقيق رؤية الدولة من تطوير وتنمية في جميع القطاعات.
وأعرب عن الشكر لشركة (دار الخلف للاستشارات والتدريب) نظير المشاركة الفعالة في تقديم الخدمات الاستشارية ومساعدتهم في تطوير آلية أداء الأعمال خلال المشروع لضمان تأهيل إدارة المشاريع على أكمل وجه واستعدادها لاجتياز مرحلة التدقيق الخارجي.(النهاية) ع ع م / ط أ ب

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