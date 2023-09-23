وزير الخارجية البحريني: السلام هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق عالم أكثر أمانا واستقرارا

وزير الخارجية البحريني: السلام هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق عالم أكثر أمانا واستقرارا
التاريخ
9/23/2023 4:28:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني أن السلام هو الخيار الاستراتيجي نحو تحقيق عالم أكثر أمانا واستقرارا لافتا إلى نجاح بلاده في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان.
وقال الزياني في كلمته مساء أمس الجمعة أمام المناقشة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 إن البحرين وضعت مجموعة من الأولويات إدراكا منها أن التعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة والتفاهم المشترك هو "السبيل الأمثل" للتغلب على التحديات المشتركة.
وأوضح أن أولى تلك الأولويات هي تغليب لغة الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات وفي مقدمتها دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأشار أيضا إلى أن بلاده تدعم إنجاز حلول سلمية مستدامة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا وأفغانستان "بما يحافظ على وحدة هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها".
وجدد الوزير البحريني تأكيد بلاده على إقامة العلاقات الدولية على أساس مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ومن ضمن أولويات البحرين في مواجهة التحديات المختلفة تطرق الزياني إلى نشر قيم التسامح وثقافة السلام والحوار بين الأديان والثقافات وتحفيز قيم التضامن والعمل الإنساني والتنموي الدولي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتكثيف الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون في حماية أمن الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومكافحة الجرائم السيبرانية.
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي للتجاوب مع دعوة بلاده لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.
ولفت وزير خارجية البحرين إلى أن بلاده استطاعت "أن تقدم نموذجا في التطور السياسي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها بموجب الدستور".
وحول التحول الرقمي أكد الزياني تميز البحرين في هذا مجال إذ تم تصنيفها ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية والأولى عالميا في انتشار الإنترنت بحسب البنك الدولي فضلا عن إقرار استراتيجية وطنية لدعم التحول للثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.
وتحدث الوزير البحريني عن مشاركة المرأة قائلا إن بلاده "تزهو بتقدم المرأة وإسهاماتها كشريك فاعل في مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة". (النهاية) ع س ت / ط م ا
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