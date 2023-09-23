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وزير الخارجية البحريني: السلام هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق عالم أكثر أمانا واستقرارا

9/23/2023 4:28:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني أن السلام هو الخيار الاستراتيجي نحو تحقيق عالم أكثر أمانا واستقرارا لافتا إلى نجاح بلاده في نقل تجربتها الرائدة إلى العالم في التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان.
وقال الزياني في كلمته مساء أمس الجمعة أمام المناقشة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 إن البحرين وضعت مجموعة من الأولويات إدراكا منها أن التعاون الدولي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة والتفاهم المشترك هو "السبيل الأمثل" للتغلب على التحديات المشتركة.
وأوضح أن أولى تلك الأولويات هي تغليب لغة الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات وفي مقدمتها دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأشار أيضا إلى أن بلاده تدعم إنجاز حلول سلمية مستدامة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا وأفغانستان "بما يحافظ على وحدة هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها".
وجدد الوزير البحريني تأكيد بلاده على إقامة العلاقات الدولية على أساس مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ومن ضمن أولويات البحرين في مواجهة التحديات المختلفة تطرق الزياني إلى نشر قيم التسامح وثقافة السلام والحوار بين الأديان والثقافات وتحفيز قيم التضامن والعمل الإنساني والتنموي الدولي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتكثيف الجهود لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعاون في حماية أمن الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومكافحة الجرائم السيبرانية.
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي للتجاوب مع دعوة بلاده لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.
ولفت وزير خارجية البحرين إلى أن بلاده استطاعت "أن تقدم نموذجا في التطور السياسي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها بموجب الدستور".
وحول التحول الرقمي أكد الزياني تميز البحرين في هذا مجال إذ تم تصنيفها ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية والأولى عالميا في انتشار الإنترنت بحسب البنك الدولي فضلا عن إقرار استراتيجية وطنية لدعم التحول للثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.
وتحدث الوزير البحريني عن مشاركة المرأة قائلا إن بلاده "تزهو بتقدم المرأة وإسهاماتها كشريك فاعل في مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة". (النهاية) ع س ت / ط م ا

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