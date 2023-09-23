وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده تجاه التوصل لحل سياسي مستدام باليمن

وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده تجاه التوصل لحل سياسي مستدام باليمن
التاريخ
9/23/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء أمس الجمعة ان ذلك جاء خلال لقاء شكري مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في نيويورك لبحث مستجدات الوضع اليمني وما يتصل بذلك من جهود داعية لإرساء الهدنة والسلام في اليمن.
وأكد شكري مواصلة الجانب المصري مساعيه لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن.
وأشار البيان إلى أن شكري حرص على الاطلاع من العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن وتقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في السعودية وعمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخرا مع وفد يمني من صنعاء.
ومن جانبه اعرب العليمي عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن مثمنا استضافة مصر لأعداد كبيرة من اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم. (النهاية)
ع ف ف / ط م ا
MENAFN23092023000071011013ID1107125105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.