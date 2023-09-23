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وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده تجاه التوصل لحل سياسي مستدام باليمن

9/23/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء أمس الجمعة ان ذلك جاء خلال لقاء شكري مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في نيويورك لبحث مستجدات الوضع اليمني وما يتصل بذلك من جهود داعية لإرساء الهدنة والسلام في اليمن.
وأكد شكري مواصلة الجانب المصري مساعيه لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن.
وأشار البيان إلى أن شكري حرص على الاطلاع من العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن وتقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في السعودية وعمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخرا مع وفد يمني من صنعاء.
ومن جانبه اعرب العليمي عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن مثمنا استضافة مصر لأعداد كبيرة من اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم. (النهاية)

ع ف ف / ط م ا



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