Saturday, 23 September 2023 11:54 GMT

(الأولمبية الكويتية): حضور سمو ولي العهد افتتاح (الألعاب الاسيوية) في الصين يعكس علاقات البلدين الوطيدة

9/23/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من بدر الشرهان
هانغتشو (الصين) - 23 - 9 (كونا) -- أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم السبت أن حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله افتتاح الألعاب الاسيوية الـ19 بدعوة من الرئيس الصيني يعكس علاقات البلدين الوطيدة.
واعتبر الشيخ الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هذه الدعوة "مبادرة طيبة جدا" لا سيما أن سمو ولي العهد هو القائد الوحيد من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحضر حفل الافتتاح مما يعكس اهتمام الصين بالعلاقة مع دولة الكويت.
وشدد على أن ان لقاء سمو ولي العهد مع الرياضيين الكويتيين قبل يومين أعطاهم حافزا كبيرا ودعما معنويا قبل انطلاق المنافسات مبينا ان حضور سمو ولي العهد حفل الافتتاح "يعطي قيمة ودعما مشتركا ما بين دولة الصين ودولة الكويت".
وقال ان سمو ولي العهد حرص خلال لقائه اللاعبين على إبلاغهم بأنهم "سفراء لدولة الكويت في الميادين الرياضية ولابد من تمثيل دولة الكويت بأفضل صورة".
وأشار إلى ان وجود سمو ولي العهد في حفل الافتتاح مصدر فخر للجنة الاولمبية الكويتية وللاعبين وهم يرفعون أعلام الكويت واللجنة الاولمبية الكويتية.
وعن تحضيرات البعثة الرياضية الكويتية قال الشيخ الناصر ان بطولة الأسياد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا و"عملنا على تجهيز اللاعبين من خلال معسكرات خارجية قبل البطولة" متمنيا لهم التوفيق.
وأفاد أن الكويت تشارك بلعبتين جماعيتين (كرة القدم وكرة اليد) إضافة إلى ألعاب فردية متعددة معربا عن ثقته باللاعبين لأنهم "قادرون على تحقيق العديد من الانجازات".(النهاية)

ب ش / ط أ ب




MENAFN23092023000071011013ID1107125104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث