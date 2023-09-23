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قادة العالم في الأمم المتحدة يعتمدون إعلانا سياسيا للقضاء على السل

9/23/2023 4:28:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) - وافق قادة العالم في الأمم المتحدة على إعلان سياسي يتضمن أهدافا جديدة طموحة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الجهود العالمية نحو القضاء على مرض السل.
وقال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة إن الإعلان السياسي يعكس أهمية التوجه المجتمعي والحكومي الشامل ويقدم توصيات قائمة على الأدلة بهدف القضاء على السل بحلول عام 2030.
وأشار فرانسيس إلى أن الوقت ينفد قائلا "أعتمد عليكم لإلهام الالتزامات السياسية المدفوعة بالعلم والمساواة والشمول.. أشجعكم على استخدام منصة اليوم لإرسال رسالة واضحة وموحدة.. معا نستطيع القضاء على مرض السل".
وتشمل الأهداف التي تضمنها الإعلان السياسي تقديم خدمات الوقاية من السل والرعاية إلى 90 في المئة من الأشخاص وتوفير حزم المنافع الاجتماعية لجميع المصابين بالسل وترخيص لقاح جديد واحد على الأقل وسد فجوات التمويل فيما يتعلق بالتطبيق والأبحاث بحلول عام 2027.
ومن جانبه أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الاجتماع أيضا إلى أن السل قتل في عام 2021 أكثر من مليون شخص وأصاب ملايين آخرين.
وأضاف أنه "في الوقت الذي استغرقه في الإدلاء بهذه الملاحظات سيموت 10 أشخاص بسبب مرض السل في مكان ما من العالم معظمهم من الفقراء أو المهمشين أو الذين يعانون من سوء التغذية" مشيرا إلى أن التكلفة المباشرة المرتبطة بعلاج مرض السل تعرضهم لصعوبات مالية أو تدفعهم إلى مزيد من الفقر.
وعقد الاجتماع تحت شعار (النهوض بالعلم والتمويل والابتكار وفوائدهما من أجل إنهاء مرض السل العالمي بشكل عاجل لا سيما من خلال ضمان الوصول العادل إلى الوقاية والاختبار والعلاج والرعاية).
ويهدف الاجتماع بشكل رئيسي إلى القيام بمراجعة شاملة للتقدم المحرز في سياق تحقيق الأهداف المحددة في الإعلان السياسي لعام 2018 وضمن أهداف التنمية المستدامة. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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