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(نادي البولينغ): بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات بالكويت تستقطب 400 لاعب ولاعبة

9/23/2023 4:27:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- قال نائب رئيس نادي البولينغ الكويتي الرياضي محمد الفارسي ان بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات التي تستضيفها الكويت في أكتوبر المقبل تستقطب نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 للسيدات.
وأضاف الفارسي الذي يشغل منصب مدير البطولة في تصريح صحفي اليوم السبت ان تواجد جميع اللاعبين المصنفين الاوائل في العالم في اللعبة من الجنسين بالمونديال العالمي للبولينغ يأتي لأهمية البطولة كونها الاهم على الاطلاق والاعلى تصنيفا والاكبر من ناحية الجوائز المالية التي ستمنح للفائزين بالمراكز الأولى بمنافساتها.
واوضح أن فوز الكويت بشرف تنظيم البطولة يأتي كونها تمتلك جميع مقومات النجاح من الناحية التنظيمية بفضل تواجد منشأة مميزة وهي مجمع النادي للبولينغ اذ يعد أحد أفضل المجمعات للعبة في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها قدرة على استضافة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات المميزين متوقعا ان تحظى البطولة بمستويات فنية رفيعة.
وأشار الى أن جميع اللجان العاملة تقوم بجهود مضنية للاعداد والتجهيز لاستضافة هذا الحدث العالمي واظهاره بأكمل وجه بما يليق بسمعة الرياضة الكويتية وقدرتها على تنظيم اهم المناسبات الرياضية العالمية.
وأكد الفارسي أن مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ طلال المحمد الصباح عمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي إذ قدم الضمانات الكافية للاتحاد الدولي لإنجاح الاستضافة مبينا أن اللجنة المنظمة تعتزم تقديم حفل افتتاح مميز للبطولة يعبر عن ثقافات شعوب العالم.
وعن استعداد منتخب الكويت للرجال والسيدات للبطولة أوضح أنها تسير بشكل جيد في ظل استمرارهم بأداء تدريبات قوية منذ فترة طويلة معربا عن تمنياته بتقديم (أزرق البولينغ) مستوى متميزا في هذا الملتقى العالمي الكبير الذي يضم أكبر المنتخبات العالمية.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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