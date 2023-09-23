(نادي البولينغ): بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات بالكويت تستقطب 400 لاعب ولاعبة
التاريخ
9/23/2023 4:27:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- قال نائب رئيس نادي البولينغ الكويتي الرياضي محمد الفارسي ان بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات التي تستضيفها الكويت في أكتوبر المقبل تستقطب نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 24 منتخبا للرجال و12 للسيدات.
وأضاف الفارسي الذي يشغل منصب مدير البطولة في تصريح صحفي اليوم السبت ان تواجد جميع اللاعبين المصنفين الاوائل في العالم في اللعبة من الجنسين بالمونديال العالمي للبولينغ يأتي لأهمية البطولة كونها الاهم على الاطلاق والاعلى تصنيفا والاكبر من ناحية الجوائز المالية التي ستمنح للفائزين بالمراكز الأولى بمنافساتها.
واوضح أن فوز الكويت بشرف تنظيم البطولة يأتي كونها تمتلك جميع مقومات النجاح من الناحية التنظيمية بفضل تواجد منشأة مميزة وهي مجمع النادي للبولينغ اذ يعد أحد أفضل المجمعات للعبة في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها قدرة على استضافة هذا العدد من اللاعبين واللاعبات المميزين متوقعا ان تحظى البطولة بمستويات فنية رفيعة.
وأشار الى أن جميع اللجان العاملة تقوم بجهود مضنية للاعداد والتجهيز لاستضافة هذا الحدث العالمي واظهاره بأكمل وجه بما يليق بسمعة الرياضة الكويتية وقدرتها على تنظيم اهم المناسبات الرياضية العالمية.
وأكد الفارسي أن مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ طلال المحمد الصباح عمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي إذ قدم الضمانات الكافية للاتحاد الدولي لإنجاح الاستضافة مبينا أن اللجنة المنظمة تعتزم تقديم حفل افتتاح مميز للبطولة يعبر عن ثقافات شعوب العالم.
وعن استعداد منتخب الكويت للرجال والسيدات للبطولة أوضح أنها تسير بشكل جيد في ظل استمرارهم بأداء تدريبات قوية منذ فترة طويلة معربا عن تمنياته بتقديم (أزرق البولينغ) مستوى متميزا في هذا الملتقى العالمي الكبير الذي يضم أكبر المنتخبات العالمية.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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