العمل الخيري الكويتي.. منارة عالمية غطى مداها الجهات الأربع ورسالتها رفع معاناة الإنسان وبلسمة جروحه

(تقرير.إخباري)

الكويت - 23 - 9 (كونا) –- ما بين الكوارث الطبيعية التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم أو الأزمات والصراعات من صنع الإنسان ثمة مساحة واسعة للألم والمعاناة لملايين البشر لكن هناك أيضا منارة إنسانية عالمية اسمها الكويت غطى عطاؤها الجهات الأربع ورسالتها رفع معاناة الإنسان وبلسمة جروحه.

فالعمل الخيري الكويتي لم يبلغ صورته المعروفة والمتصدرة في العالم بمحض الصدفة إنما هو مسيرة بدأت ولم تتوقف وأخذت أشكالا متنوعة تتراكم كما ونوعا تواكب تداعيات مختلف الأزمات والمناطق المنكوبة بعمل مؤسسي منظم وإرادة رسمية وشعبية باتت نموذجا فريدا في العالم.

وتلك الفرادة لم تقتصر على مبدأ الاستجابة للكوارث والأزمات فحسب بل أعطت مفاهيم أبعد من ذلك بكثير باتت تدرس في علوم السياسة تحت شعار المعادلة الذهبية للكويت وسياستها الخارجية القائمة على الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية.

ويقوم ذلك على سياسة وطبيعة مجبولة بها الكويت وأهلها حتى أصبح العمل الخيري إحدى الركائز الأساسية للكويت التي عرفت بمبادراتها الإنسانية في مناطق عدة في العالم.

ومع بدء العام 2023 واصلت قافلة العمل الخيري الكويتي المضي قدما إلى الأمام ومنها أخيرا على سبيل المثال لا الحصر الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الكويت لإغاثة الأشقاء في ليبيا.

وجاء هذا الجسر تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وحتى 18 سبتمبر 2023 وصلت الطائرة الإغاثية الخامسة من هذا الجسر وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية وتم إعداد وتجهيز حمولة الطائرة بدعم وتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.

وقبيل إقلاع الطائرة قال نائب المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الرحلة الإغاثية تعد الثانية لـ(السلام الخيرية) في هذا الجسر الجوي وعلى متنها مواد إغاثية طبية منها ما يتجاوز 20 آلة (ماكينة) لتعقيم المناطق من الأوبئة والفيروسات ونحو 10 آلاف كيس لانتشال الموتى وملابس عالية الجودة لوقاية من يتولون عمليات الانتشال تفاديا لانتقال الأمراض.

وأضاف العون أن من ضمن المواد الإغاثية أيضا أقنعة طبية ومعقمات وأدوية متنوعة تهدف كلها إلى تمكين الأهالي وسط الأوضاع الراهنة هناك من الحفاظ على الأرواح والسلامة الصحية والجسدية كذلك المساعدة الإغاثية الطبية والوقائية التي تساهم في إعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المنكوبة.

وذكر أن هناك رحلة إغاثية ثالثة لـ(السلام الخيرية) إلى ليبيا تمثل استمرارية للجسر الجوي الكويتي الذي أنشئ بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة لعون الأشقاء الليبيين جراء الكارثة الإنسانية هناك.

وكانت طائرة الإغاثة الكويتية الأولى حطت في ليبيا قبل ذلك بأقل من أسبوع وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة عشرة أطنان.

أما الطائرة الرابعة فقد حطت في ليبيا على متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية العاجلة عبارة عن أسرة طبية وكراسي متحركة.

في سياق مواز أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي تبرع الجمعية بمساعدات مالية مناصفة للجمعيات الكشفية العربية في المغرب إثر سلسلة الزلازل التي وقعت هناك أخيرا وليبيا إثر تداعيات إعصار _دانيال) دعما لإغاثة الأشقاء هناك.

وأشار الدكتور الطريجي عقب اجتماع لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية إلى أهمية تسخير جميع الامكانات البشرية والمادية واللوجستية للأشقاء في ليبيا والمغرب من خلال دعم الجمعيات الكشفية العربية في الدولتين الشقيقتين في وقت تبرعت جمعية الكشافة الكويتية بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي مناصفة للجمعيات الكشفية في المغرب وليبيا.

وفي المغرب أيضا شارك عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية في نجدة منكوبي الزلزال هناك وتم إرسال مبعوثين إلى المناطق المتضررة للإشراف على تقديم الاحتياجات الاساسية للمتضررين ومواساة المنكوبين في إطار حملة (فزعة للمغرب) التي تجسد تعاطف وتضامن الشعب الكويتي مع اشقائهم المغاربة في هذا المصاب الجلل.

وقال المشرف العام على حملة (فزعة للمغرب) ومنسق الجمعيات المشاركة عمر الثويني لـ(كونا) إن هذه الحملة الإنسانية التي شاركت فيها 14 جمعية كويتية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية الكويتيتين تأتي "لنجدة اشقائنا في المغرب جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد".

وأوضح الثويني الذي يشغل أيضا منصب نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة أن الجمعيات المشاركة وزعت 1100 سلة غذائية شاملة إضافة إلى 2200 بطانية على نحو سبعة آلاف منكوب ممن فقدوا معيلهم أو أفراد من أسرهم أو تضررت منازلهم جراء الزلزال المدمر.

ومن جانبه ذكر مسؤول جمعية (النجاة) الخيرية مشاري العنزي لـ(كونا) "اننا سننتقل في المرحلة التالية من تدخلنا إلى ترتيب المساهمة في عمليات بناء ما تهدم من البيوت والمدارس والمراكز الصحية لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررين وتمكين المنكوبين من استئناف الحياة الطبيعية".

وكانت سفارة الكويت لدى المغرب نظمت حملة للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ وعلاج مصابي الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في المملكة ما تسبب في سقوط الآلاف من الضحايا.

وبالنسبة إلى السودان واصلت الكويت إغاثة الأشقاء هناك عبر جسر جوي ضم 16 طائرة محملة بمئات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية والسلال الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وفي بنغلاديش لم تغب يد الخير الكويتية عن دعم النازحين (الروهينغيا) هناك وهو ما حظي بإشادة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو قائلا إن ما تقوم به الكويت من أدوار إنسانية عالمية محل تقدير لكل المنظمات الدولية المعنية بالعمل الانساني والاغاثي لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي تركيا استعد فريق (شفاء) الطبي الإنساني الكويتي لاستكمال جهوده السابقة وتقديم خدماته الطبية لمتضرري الحرب السورية والزلزال في إقليم (هطاي) جنوبي تركيا.

وقال رئيس الوفد استشاري جراحة اليد والأعصاب الدكتور حسام البشير إن الفريق الذي وصل إلى (هاتاي) استأنف جهوده السابقة وكان أحدثها في فبراير الماضي بدعم من بيت الزكاة الكويتي وتأكيدا لاستمرار الاستجابة للتوجيهات الرسمية الكويتية بتقديم الدعم الطبي والإغاثي للمحتاجين بكل أنحاء العالم.

وأوضح أن فريق (شفاء) الطبي الإنساني هو فريق متخصص في الإغاثة ولديه خبرة تمتد أكثر من ثماني سنوات بالأعمال الإغاثية الطبية في مناطق الجنوب التركي ولبنان والأردن وغزة والصومال وأجرى خلالها مئات العمليات الجراحية وعالج بتلك الرحلات أكثر من 8500 مريض.

إلى ذلك وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الشيخ (عبدالله النوري) الخيرية الكويتية اتفاقية تعاون لدعم اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال ممثل المفوضية لدى الكويت بالإنابة ماهر اسحاقات عقب حفل التوقيع إن هذه الاتفاقية تعد الثالثة مع جمعية (عبدالله النوري) وتأتي استكمالا للشراكة الاستراتيجية بين الجهتين وتنفيذا لحملة جمع التبرعات المشتركة (دفء الشتاء).

وفي مصر سلم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة 24 قارب صيد تبرعا من جمعية النجاة الكويتية بقيمة 9800 دينار كويتي (نحو 30 ألف دولار) ضمن مبادرة للتمكين الاقتصادي لدعم صغار الصيادين في محافظة (أسوان) جنوبي مصر.

كما كانت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية قد وزعت 11 ألف أضحية على 440 ألف مستفيد في 25 دولة بالتعاون مع 53 جهة خيرية وسبعة فرق تطوعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن ناحيتها أطلقت منظمة (رحمة حول العالم) في قطاع غزة مشروعا لتوفير الأدوات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من الأمانة العامة للأوقاف الكويتية.

وقال نائب المدير العام للمنظمة أديب شويكي في مؤتمر صحفي بغزة إن "المشروع له أهمية كبيرة وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تلك الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.

من جهتها وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اتفاقية لإعادة تأهيل وترميم وتجهيز قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وجاء هذا الدعم في إطار مساعدة المستشفيات اللبنانية وتحسين خدماتها الصحية والطبية التي تضررت بسبب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".

وفي اليمن لم تقف يد الدعم الكويتية هناك ولها بصماتها الواضحة في جوانب متعددة لاسيما دعم قطاعي الصحة والتعليم وما يلبي احتياجات الواقع ومتطلبات وأولويات المجتمع المحلي.

وكانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس أكدت بمناسبة زيارتها للبلاد أخيرا الدور الريادي للكويت في دعمها غير المحدود للأوضاع الإنسانية الحرجة حول العالم ودعم الحلول السياسية ووضع الحلول الاقتصادية المبتكرة والمستدامة في الدول المنكوبة إضافة إلى دعمها السخي لتحفيف العبء عن المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الصراعات السياسية والحروب.

كما أكدت نائبة ممثل برنامج الاغذية العالمي لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاترينا غالوزي أن الكويت شريك رئيسي للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني حول العالم وذلك لدورها المميز والبارز في مجال المساعدات الإنسانية.

وأشادت غالوزي خلال زيارتها للكويت بجهود الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية بصورة عاجلة الى الدول المنكوبة وتسخير كل إمكاناتها لإيصال المساعدات الى المتضررين في شتى بقاع العالم وحرصها على دعم الجهود الرامية لتخفيف المعاناة عن المحتاجين. (النهاية) ن م ع / ت م