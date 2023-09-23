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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 06ر1 دولار ليبلغ 14ر97 دولار

9/23/2023 4:27:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 06ر1 دولار ليبلغ 14ر97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 08ر96 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنتات لتبلغ 27ر93 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتبلغ 03ر90 دولار. (النهاية)

خ م




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