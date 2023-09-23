سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 06ر1 دولار ليبلغ 14ر97 دولار
التاريخ
9/23/2023 4:27:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 06ر1 دولار ليبلغ 14ر97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 08ر96 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنتات لتبلغ 27ر93 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتبلغ 03ر90 دولار. (النهاية)
خ م
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