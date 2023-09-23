ندوة حوارية لبحث التحديات التي تواجه السياحة بالكرك
التاريخ
9/23/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 23 أيلول (بترا)- عودة الجعافرة - بحث مشاركون في ندوة حوارية نظمها فرع حزب إرادة بالكرك، التحديات التي تواجه قطاع السياحة بالكرك والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها للنهوض بالواقع السياحي في المحافظة ووضعها على خارطة السياحة العالمية.
وقال رئيس فرع الحزب بالكرك بسام الجعافرة، خلال الندوة التي حملت عنوان " السياحة في الكرك بين الواقع والمأمول"، بحضور مجموعة من أبناء المحافظة المختصين والعاملين بالشأن السياحي، إن قطاع السياحة يواجه تحديات ويحتاج الى وقفة شاملة من شركاء التنمية، لافتا الى أهمية تبني الأحزاب السياسية برامج تنموية تعالج قضايا التنمية من بينها السياحة لرفع مستوى الدخل القومي.
من جهته، عرض مدير متحف الكرك الدكتور راكز العرود، الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في المحافظة من خلال الدراسات والإحصاءات، مبينا حاجتها الى المزيد من الحلول لمواجهة التحديات المطروحة واستقطاب السياح من مختلف دول العالم.
بدوره، طالب مدير سياحة الكرك الأسبق محمود الصعوب بتطوير المرافق الخدمية والمواقع السياحية الأثرية والحضارية.
ودعت الناشطة الشبابية انتصار الجعافرة، الى ان تكون هذه الندوة بداية الى حوارات معمقة وواسعة مع أصحاب الشأن بالمجال السياحي تسفر عن عقد مؤتمر عام واسع لطرح التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع .
من جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك وعضو مجلس المحافظة خالد الحباشنة، إن غرفة التجارة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للنهوض بالقطاع السياحي، نظرا لأهمية السياحة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع النشاط التجاري والاستثمار وخلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة.
--(بترا )
ع ج / أ أ/ س س
23/09/2023 10:37:45
MENAFN23092023000117011021ID1107125099
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