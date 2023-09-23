ندوة حوارية لبحث التحديات التي تواجه السياحة بالكرك



الكرك 23 أيلول (بترا)- عودة الجعافرة - بحث مشاركون في ندوة حوارية نظمها فرع حزب إرادة بالكرك، التحديات التي تواجه قطاع السياحة بالكرك والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها للنهوض بالواقع السياحي في المحافظة ووضعها على خارطة السياحة العالمية.

وقال رئيس فرع الحزب بالكرك بسام الجعافرة، خلال الندوة التي حملت عنوان " السياحة في الكرك بين الواقع والمأمول"، بحضور مجموعة من أبناء المحافظة المختصين والعاملين بالشأن السياحي، إن قطاع السياحة يواجه تحديات ويحتاج الى وقفة شاملة من شركاء التنمية، لافتا الى أهمية تبني الأحزاب السياسية برامج تنموية تعالج قضايا التنمية من بينها السياحة لرفع مستوى الدخل القومي.

من جهته، عرض مدير متحف الكرك الدكتور راكز العرود، الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في المحافظة من خلال الدراسات والإحصاءات، مبينا حاجتها الى المزيد من الحلول لمواجهة التحديات المطروحة واستقطاب السياح من مختلف دول العالم.

بدوره، طالب مدير سياحة الكرك الأسبق محمود الصعوب بتطوير المرافق الخدمية والمواقع السياحية الأثرية والحضارية.

ودعت الناشطة الشبابية انتصار الجعافرة، الى ان تكون هذه الندوة بداية الى حوارات معمقة وواسعة مع أصحاب الشأن بالمجال السياحي تسفر عن عقد مؤتمر عام واسع لطرح التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع .

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك وعضو مجلس المحافظة خالد الحباشنة، إن غرفة التجارة حريصة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للنهوض بالقطاع السياحي، نظرا لأهمية السياحة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع النشاط التجاري والاستثمار وخلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة.

--(بترا )

ع ج / أ أ/ س س

23/09/2023 10:37:45