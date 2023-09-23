واشنطن وبكين تعلنان تشكيل مجموعتي عمل جديدتين
التاريخ
9/23/2023 4:27:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 23 أيلول ( بترا ) - أعلنت الولايات المتحدة والصين مساء امس عن تشكيل مجموعتي عمل جديدتين معنيتين بالسياسة الاقتصادية والمالية، في تطور يندرج في إطار جهود تبذل لإرساء استقرار في العلاقات المشحونة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ، بحسب واشنطن بوست .
وتم الاتفاق على تشكيل المجموعتين في محادثات أجريت في تموز الماضي بين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ في بكين،،وفق ما أعلنت وزارتها.
و بحسب المصادر أفاد التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في" بإنشاء "مجموعة عمل اقتصادية" و"مجموعة عمل مالية"، وكشف أن المجموعتين ستجريان اجتماعات منتظمة وطارئة "لتعزيز التواصل وتبادل الآراء في القضايا ذات الصلة".
وقالت يلين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تشكيل مجموعتي العمل الجديدتين إن "رحلتي إلى الصين ترمي إلى إقامة قناة تواصل مستدامة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ، بما يتماشى مع توجيهات أعطاها الرئيس جو بايدن إثر لقائه الرئيس شي (جينبينغ) في بالي".
وبحسب البيان الأميركي ستقود وزارتا الخزانة الأميركية والمالية الصينية مجموعة العمل الاقتصادية، فيما ستضم مجموعة العمل المالية الخزانة والمصرف المركزي الصيني.
-- (بترا )
ب خ / س س
23/09/2023 09:40:46
MENAFN23092023000117011021ID1107125098
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