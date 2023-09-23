واشنطن وبكين تعلنان تشكيل مجموعتي عمل جديدتين



واشنطن 23 أيلول ( بترا ) - أعلنت الولايات المتحدة والصين مساء امس عن تشكيل مجموعتي عمل جديدتين معنيتين بالسياسة الاقتصادية والمالية، في تطور يندرج في إطار جهود تبذل لإرساء استقرار في العلاقات المشحونة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ، بحسب واشنطن بوست .

وتم الاتفاق على تشكيل المجموعتين في محادثات أجريت في تموز الماضي بين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ في بكين،،وفق ما أعلنت وزارتها.

و بحسب المصادر أفاد التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في" بإنشاء "مجموعة عمل اقتصادية" و"مجموعة عمل مالية"، وكشف أن المجموعتين ستجريان اجتماعات منتظمة وطارئة "لتعزيز التواصل وتبادل الآراء في القضايا ذات الصلة".

وقالت يلين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تشكيل مجموعتي العمل الجديدتين إن "رحلتي إلى الصين ترمي إلى إقامة قناة تواصل مستدامة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ، بما يتماشى مع توجيهات أعطاها الرئيس جو بايدن إثر لقائه الرئيس شي (جينبينغ) في بالي".

وبحسب البيان الأميركي ستقود وزارتا الخزانة الأميركية والمالية الصينية مجموعة العمل الاقتصادية، فيما ستضم مجموعة العمل المالية الخزانة والمصرف المركزي الصيني.

-- (بترا )

ب خ / س س

23/09/2023 09:40:46