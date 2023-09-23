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طقس حار نسبيا في معظم المناطق اليوم وعودة الأجواء الخريفية غدًا

9/23/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 23 أيلول (بترا)-يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية؛ حيث تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأحد، درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء ، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 22 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19 وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ س س
23/09/2023 08:00:03

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