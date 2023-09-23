طقس حار نسبيا في معظم المناطق اليوم وعودة الأجواء الخريفية غدًا

طقس حار نسبيا في معظم المناطق اليوم وعودة الأجواء الخريفية غدًا
التاريخ
9/23/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)-يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية؛ حيث تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأحد، درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء ، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 22 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19 وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ س س
23/09/2023 08:00:03
MENAFN23092023000117011021ID1107125097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.