جمال عبد الناصر يكتب: لن ننساك يا عم سيد.. وكلماتك فى الوجدان والقلب

سيد حجاب كان مجرد وضع اسمه على تتر مسلسل أو أغنية درامية في عمل مدعاة إلى نجاح العمل ككل، وهو أحد الشعراء الذين يعرفهم المواطن العادى ويحفظ كلماته فهو شاعر البسطاء والمهمشين عن جدارة.

كلماته تتخلل في الوجدان وتسكنه وهو يكتب شعره من مدرسة السهل الممتنع والكلمات البسيطة المتداولة والمسموعة ولكن نظمها لديه يعطيها معني كبير ويمنحها عمقًا لدي سامعها ولنتأمل مثلاً تتر مسلسل "ليالي الحلمية" وكلماته البسيطة العميقة: "منين بيجى الشجن، من اختلاف الزمن.. ومنين بيجى الهوى، من ائتلاف الهوى.. ومنين بيجى السواد، من الطمع والعناد.. ومنين بيجى الرضا، من الإيمان بالقضا"، فالكلمات كم هى بسيطة لكنها معبرة جدًا وتحمل دلالات متعددة، وهي الأنجح والأشهر في تاريخ تترات الدراما المصرية والعربية .

أيضًا تتر مسلسل "الشهد والدموع": تحت نفس الشمس وفوق نفس التراب كلنا بنجرى وراء نفس السراب، كلنا من أم واحدة أب واحد دم واحد بس حاسين باغتراب" الكلمات قريبًا جدًا من قاموس البسطاء من العبارات التي يرددوها ولكنه بعبقريته كشاعر نظمها وصاغها فخرجن بهذا الجمال، فقد كان سيد حجاب قريبا جدًا فى كل أشعاره من هموم البسطاء وكلامه كان معجون بهمومنا وأحلامنا وكلماته في تتر مسلسل الشهد والدموع التي غناها على الحجار ولحنها العبقرى عمار الشريعى تكاد تكون عنصر مهم ومكمل لدراما المسلسل، ومن خلالها ربما تكشف جوانب كثيرة من مضمون ورسالة العمل الذي تناول صراع الابناء والطبقية بينهما وصراع الميراث والفقر والثراء كما سنجد في الكلمات أن اللغة بسيطة ومركبة فى نفس الوقت وتحمل دلالات متعددة.

سيد حجاب كان من الشعراء القلائل الذين حولوا كلمات الأغانى إلى شعر، بما فيها من مجاز وجناس، وتركيب، وهذا ما نستطيع أن نلمسه فى تترات كل مسلسلاته فأصبح هناك خيط قوى من التواصل بنيه وبين المشاهدين ومن أغانيه صنع دراما خاصة متشابكة، فى طريقة لا تقارن.