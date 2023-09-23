وفاة المخرج الكبير منير راضى عن عمر يناهز 80 عامًا
التاريخ
9/23/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) رحل المخرج الكبير منير راضي عن عمر اقترب من الـ 80 عامًا ونعاه عدد كبير من عائلة راضي الفنية منها المخرجة حنان راضي، وبسمة راضي، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.
الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.
منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجًا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.
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