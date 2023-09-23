وفاة المخرج الكبير منير راضى عن عمر يناهز 80 عامًا

الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجًا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.