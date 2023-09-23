Saturday, 23 September 2023 11:54 GMT

وفاة المخرج الكبير منير راضى عن عمر يناهز 80 عامًا

9/23/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) رحل المخرج الكبير منير راضي عن عمر اقترب من الـ 80 عامًا ونعاه عدد كبير من عائلة راضي الفنية منها المخرجة حنان راضي، وبسمة راضي، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددًا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجًا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.


MENAFN23092023000132011024ID1107125095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث