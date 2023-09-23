عفاف راضى تنعى شقيقها المخرج منير راضى: اللهم اغفر له وارحمه وألهمنا الصبر

وكتبت عفاف راضي عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

كما نعته أيضًا ابنتها مي كمال، التي كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا التاني وخالي المخرج/ منير راضي. ياريت تدعوا له من قلبكم وهكون شاكرة جدًا للي يقدر يكون موجود في صلاة الجنازة أو يدعي له بالرحمة، الصلاة ميعادها اليوم السبت بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر إن شاء الله".



