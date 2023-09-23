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عفاف راضى تنعى شقيقها المخرج منير راضى: اللهم اغفر له وارحمه وألهمنا الصبر

9/23/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) نعت الفنانة عفاف راضي أخيها المخرج منير راضي الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

وكتبت عفاف راضي عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج/ منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".


عفاف راضي

كما نعته أيضًا ابنتها مي كمال، التي كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا التاني وخالي المخرج/ منير راضي. ياريت تدعوا له من قلبكم وهكون شاكرة جدًا للي يقدر يكون موجود في صلاة الجنازة أو يدعي له بالرحمة، الصلاة ميعادها اليوم السبت بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر إن شاء الله".


مي كمال


يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.
منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.

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