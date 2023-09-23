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تشييع جثمان المخرج الكبير منير راضى بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام

9/23/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج السينمائي الكبير منير راضى ، عن عمر يناهز 80 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد صلاة ظهر اليوم.

وكانت شقيقته الفنانة الكبيرة عفاف راضي نعته من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

يذكر أن الراحل ينتمى لعائلة راضى الفنية، والتى ساهمت فى إنتاج أفلام "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج فى فيلم أبناء الصمت، أحد أوائل الأفلام التى تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضى نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى – وقد أصبح الراحل مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.


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