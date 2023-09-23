طريقة عمل قشطة حلاوة المولد.. بطعم لذيذ وقوام هش

كيلو سكر

نصف كوب من الحليب

نصف كوب عسل جلوكوز

كوب ماء

10 ملاعق جيلاتين بودر

4 أكواب جوز هند مبشور

2 ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب فواكه مجففه

يخلط السكر مع نصف كوب الماء على النار مع إضافة عسل الجلوكوز وعصير الليمون ويقلب جيدا حتى تمام الذوبان

ثم تضاف الفانيليا

ثم يترك الخليط على النار لمدة خمس دقائق حتى يتماسك قليلا

ثم يذاب الجيلاتين في كوب الماء ويخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونه أبيض

ثم يضاف خليط الجيلاتين إلى الخليط السابق ويخفق جمع المكونات

بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط أبيض هش

ثم قومي بتحضير صينيه بها ورق زبدة

ثم قومي ببشر جوزالهند

ثم قومي بصب خليط القشطة عليه

ثم ضيفي الفواكه المجففة وتترك لتبرد تماما

وقدميها بالشكل المفضل لك ولأولادك بطعم جديد، وتعتبر مناسبة جدًا لعشاق جوز الهند والمكسرات .











