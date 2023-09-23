طريقة عمل قشطة حلاوة المولد.. بطعم لذيذ وقوام هش
التاريخ
9/23/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) مع اقتراب المولد النبوي الشريف يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل قشطة حلاوة المولد، على طريقة الشيف دعاء نوير، والتي تعتبر من الحلويات الخفيفة التي يمكن الحصول عليها بنصف كوب من الحليب ، أيضًا تتميز بطعمها وقوامها الهش الذي يجعلها مقربة من قلب الجميع.
قشطة مولد النبي طريقة عمل قشطة حلاوة المولد النبوي الشريف: المكونات :
كيلو سكر
نصف كوب من الحليب
نصف كوب عسل جلوكوز
كوب ماء
10 ملاعق جيلاتين بودر
4 أكواب جوز هند مبشور
2 ملعقة عصير ليمون
2 ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب فواكه مجففه طريقة تحضيرقشطة حلاوة المولد:
يخلط السكر مع نصف كوب الماء على النار مع إضافة عسل الجلوكوز وعصير الليمون ويقلب جيدا حتى تمام الذوبان
ثم تضاف الفانيليا
ثم يترك الخليط على النار لمدة خمس دقائق حتى يتماسك قليلا
ثم يذاب الجيلاتين في كوب الماء ويخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونه أبيض
ثم يضاف خليط الجيلاتين إلى الخليط السابق ويخفق جمع المكونات
بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط أبيض هش
ثم قومي بتحضير صينيه بها ورق زبدة
ثم قومي ببشر جوزالهند
ثم قومي بصب خليط القشطة عليه
ثم ضيفي الفواكه المجففة وتترك لتبرد تماما
وقدميها بالشكل المفضل لك ولأولادك بطعم جديد، وتعتبر مناسبة جدًا لعشاق جوز الهند والمكسرات .
حلاوة المولد النبوي
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