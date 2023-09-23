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50 سنة انتصار.. 3 مدن سياحية كانت شاهدة على حرب أكتوبر

9/23/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) 50 عامًا مرت على انتصار أكتوبر، الملحمة التي تمنحنا جيلاً بعد آخر سببًا إضافيًا للفخر والاعتزاز ببلادنا وجيشها. والأهم تذكرنا بما بذله آباؤنا وأجدادنا من أجل الحفاظ
على هذا الوطن، ودورنا في إعماره وتطويره. وهو ما نراه حين نزور واحدة من المدن السياحية الخلابة الآن والتي كانت شاهدة قطعة من جبهة الحرب قبل 50 عامًا.


أسير إسرائيلى يستسلم ويقدم التحية للضابط المصرى الزعفرانة

وفقًا للبيان العسكري الذي أذيع بصوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات فإن الهجوم على مدينة الزعفرانة ،
بخليج السويس، تم في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر السادس من أكتوبر، بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربى للخليج، إلا أن قواتنا سرعان ما قامت بالتصدى للقوات المغيرة. والآن، بعد 50 عامًا من المعركة، أصبحت مدينة الزعفرانة الساحلية قطعة من الجنة يأتي إليها السائحون من جميع بقاع الأرض.


أحد شواطئ الزعفرانة سيناء

أرض الفيروز، ونبع البطولة، الأرض التي تشبعت بدماء أبنائها لتحريرها من الأعداء، سيناء الحبيبة التي كانت شاهدًا على الانتصار والتي عزفت ألحان الحرية على علم مصر الذي رفرف بهوائها، هذه المدينة الساحرة التي يملؤها الكثير من التفاصيل، والتي لازالت مصر تحسد عليها لجمال طبيعتها، ولموقعها الجغرافي المميز الذي يجعل زياتها أمر في منتهى المتعة طوال العام.


سيناء العريش

أيضاً مدينة العريش، كانت من المدن التي شهدت الملحمة التاريخية، والآن هي مدينة سياحية رائعة فبجانب الشواطيء الخلابة إلا أن هذه المدينة الساحرة تتمتع بالعديد من الأنشطة التي تجذب الكثير من الأنظار لها، فأيضاً تتمتع بالعديد من المحميات الطبيعية منها محمية الزرانيق التي تعتبر من أجمل المحميات الطبيعية في العالم، وكذلك شاطيء النخيل ومتحف التراث البيئي، ورحلات السفارى في صحراء العريش.


شاطيء العريش



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