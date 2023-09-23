اليوم العالمي للغة الإشارة.. مشاهير تحدوا الصمم وحققوا نجاحات بمجالاتهم

يعتبر لودفيج فان بيتهوفن أشهر شخص أصم في العالم، لأنه أعظم ملحن كلاسيكي على مر التاريخ، ويعود سبب فقدانه لسمعه إلى إصابته وهو في السادسة والعشرين من عمره، بمرض يُدعى التيفوس وبحلول عمر 52 عامًا، أصبح أصم تمامًا، ومع ذلك، أنتج الكثير من الأعمال الفنية التي مازالت تردد حتى وقتنا هذا.

وتوماس إديسون المخترع الأمريكي الذى ولد إديسون عام 1847، وأخترع المصباح الكهربائي والفونوغراف والصور المتحركة، كان يعانى من مشاكل في السمع منذ طفولته، وأعتقد إنه أصم في مرحلة مراهقته المبكرة، ولم يستطيع أحد معرفة سبب ذلك، وكان يرى توماس أن فقدانه لسمعه ساعده على تركيزه في عمله أكثر.





ولد هيلين كيلر عام 1880، وتعتبر أشهر معلمة أمريكية وناشطة سياسية وكاتبة لاثني عشر كتابًا ملهمًا، ويعود سبب فقدانها لسمعها إلى إصابتها بـ"حمى الدماغ" وهي في عمر 18 شهرًا، مما أدى إلى إصابتها بالعمى والصم والبكم، لكنها لم تستسلم لمعاناتها و طورت طريقة محدودة للتواصل مع الآخرين وابتكرت شكلاً أساسيًا من لغة الإشارة، وتعتبر أول شخص أصم كفيف يحصل على درجة البكالوريوس في الآداب، و أصبحت كاتبة وتواصلت مع ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، و كانت كيلر أيضًا عضو مؤسس لأول منظمة لدعم البالغين المكفوفين.

والممثلة الأمريكية جين لينش الحائزة على عدد من الجوائز،

ولدت عام 1960، وهي صماء تماماً، واكتشفت أنها تعاني من الصمم في أذن واحدة عندما كانت في السابعة من عمرها عندما كانت تلعب إحدى ألعاب السمع مع شقيقها، ويعود سبب فقدانها للسمع إلى الصمم العصبي، الذي يشتبه في أنه نتيجة لارتفاع درجة حرارة جسدها عندما كانت طفلة، ولكنها تغلبت على إعاقتها وحققت مسيرة مهنية استثنائية لنفسها في السينما والتلفزيون، ولعبت دور البطولة في العديد من الأعمال.























