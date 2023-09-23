سعر الدولار اليوم السبت 23-9-2023

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:















30.82 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.





30.75 جنيه للشراء.





30.85 جنيه للبيع.





30.75 جنيه للشراء.





30.85 جنيه للبيع.















30.85 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.





30.85 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.





30.90 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.











