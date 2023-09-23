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قرأت لك.. محمد حسنين هيكل مؤرخا كتابات الأستاذ ذاكرة لتاريخ مصر الحديث

9/23/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) ينظر إلى الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل ، على أنه أبرز الصحفيين المصريين والعرب، والمحلل السياسي المخضرم، الذي عاش مسيرته الطويلة في بلاط صاحبة الجلالة شاهدًا على العصر، ويكاد يكون من المتفق عليه أن محمد حسنين هيكل هو الصحفي الأكثر تأثيرًا في العمل الصحفي في مصر والعالم العربي منذ أن عمل فى الصحافة، كما أنه الكاتب السياسي الأكثر تأثيرًا في الفكر والحياة السياسية في الفترة ذاتها، وهو ما يجعلنا نوصفه كذلك بأنه مؤرخ تاريخ مصر الحديث، وهو أيضا ما رأته الكاتبة العراقية عفراء عبد الفتلاوي في كتابها "محمد حسنين هيكل مؤرخا" عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.



أن لهيكل باعا كبيرا في مجال الكتابة التاريخية، حيث تتعدد كتاباته ذات الصبغة التاريخية، ومنها رصده للمراحل المختلفة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وكذلك تعرض لتاريخ الأقطار العربية، ودول الجوار مثل إيران وتركيا، وهو ما ظهر في كتب كثيرة له مثل: إيران فوق بركان، ملفات السويس، سنوات الغليان، الانفجار، أكتوبر 73 السلاح والسياسة، خريف الغضب، إلى غير ذلك من كتبه، وبحسب الباحثة العراقية، فقد حرص هيكل عبر وطأة الحدث المعاصر والمعاش أن يصوغ موقفه من الماضي عبر مفاهيمه التي حصّلها استناداً إلى خبرته وممارسته اليومية، فاستشعر أن مشكلة التاريخ الآني (الراهن) قائمة ما دام صنّاعُه وشهوده في قيد الحياة.



وتري الكاتبة أن العديد من كتب "الأستاذ" محمد حسنين هيكل، تقع تحت تصنيف الكتب التاريخية، فهي تدخل فى إطار التاريخ المباشر، أو ضمن الكتابات التاريخية التى يمكن التعامل معها كمصدر تاريخى، إذ كان يقوم على أساس التحليل والمقارنة والاستنباط، من خلال عرض الوقائع التاريخية، والربط بين النصوص الوثائقية والروايات المختلفة والشهادات الشفاهية.



كذلك تشير الكاتبة العراقية إلى أن كتابات هيكل كان شاهدة على التحولات الكبرى في مصر من العصر الملكي وتاسيس الجمهورية وحتى ثورة 25 يناير 2011، حيث تعد كتاباته مرجعا هامًا في تاريخ مصر المعاصر، مثل "تاريخ مصر المعاصر، والتى تحتوى خمسة كتب منها ملاحقَ للوثائق، وهى: "بين الصحافة والسياسة" (1984)، "ملفات السويس" (1986)، "سنوات الغليان" (1988)، "الانفجار" (1990)، "أكتوبر 73 السلاح والسياسة" (1993)، "سقوط نظام" (2002)، "مبارك وزمانه (1) ــ من المنصة إلى الميدان" (2012)".



وتشير الكاتبة إلى أن مقالات هيكل الصحفية بجانب إصداراته من الكتب التي تخطت الخمسين كتابا تعد إرثًا من الأفكار والرؤى والمقالات والكتب التى تناولت والفكر السياسى وقضايا الأمن القومى وقضايا وأزمات المنطقة والصراع العربى- الإسرائيلى، التى تجمع بين التوثيق والتأريخ، وتكشف خفايا حقبة شهدت فيها البلاد تحولات غير مسبوقة.



وترى المؤلفة أن الذاكرة التاريخية مثلت بالنسبة لهيكل جزءاً من تاريخ متغير ومتحول، فليست هي الماضي المقترن بالحدث السياسي بل هي نتاجه الحتمي، والتاريخ ليس الماضي فحسب إنما هو سياسة الحاضر وإمكانية استشراف المستقبل، وكانت مسيرة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كبيرة ومثمرة، ترك خلفه العديد من المؤلفات والكتب، وصلت إلى أكثر من 50 مؤلفا عن العديد من أهم القضايا السياسية التي تهم فئة كبيرة من العرب والمصريين كالصراع العربي الإسرائيلي، والتحولات السياسية في مصر مع تغير الأنظمة الحاكمة باللغة الإنجليزية واللغة العربية.



وبحسب الباحثة، فقد حرص هيكل عبر وطأة الحدث المعاصر والمعاش أن يصوغ موقفه من الماضى عبر مفاهيمه التي حصّلها استناداً إلى خبرته وممارسته اليومية، وهو ما يتماشي مع قاله هيكل في كتابه "زيارة جديدة للتاريخ": " التاريخ ليس علم الماضي وحده، وإنما هو-عن طريق استقراء قوانينه-علم الحاضر والمستقبل أيضاً، أي أنه علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون. هذا ما يحاول محمد حسنين هيكل تأكيده من خلال زيارته الجديدة للتاريخ التي يعود من خلالها إلى شخصيات قابلها في الماضي مستعيداً صورتها الكاملة أو شبه الكاملة في أوراقه، محاولاً، برؤية معاصرة، إذا استطاع، تسليط أضواء على أجواء تحيط بالعالم العربي بالذات، مركزاً على قضايا ومشاكل تستغرق العرب اليوم ولسوف تستغرقهم بعده، وبعده! قضايا مثل الحرية والديموقراطية، وقضايا مثل الحرب والسلام، وقضايا مثل العلم والمعاصرة.







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