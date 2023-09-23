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هيئة الكتاب تعيد طباعة أعمال سليم حسن ويعقوب الشارونى استعدادًا لمعرض القاهرة

9/23/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إعادة طباعة أعمال عالم الآثار المصرية الراحل الدكتور سليم حسن، والدكتور يعقوب الشارونى، بعد اختيارهما شخصيتي عام معرض الكتاب وجناح الطفل على الترتيب، خلال الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل.



ومن المقرر أن تحتفى هيئة الكتاب بالدكتور سليم حسن والدكتور يعقوب الشاروني، أكثر من محور، من بينها إعادة طباعة أعماله، ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض.



تجري الهيئة العامة للكتاب، التجهيزات للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تقام في يناير وفبراير 2024، من خلال عقد اجتماعات شبه دورية للجنة الاستشارية العليا للمعرض، إذ تعمل حاليا حاليا على طباعة مجموعة من الأعمال للدكتور سليم حسن عالم المصريات وشخصية الدورة المقبلة.



وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،
اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، التى عقدت يوم 22 أغسطس الماضي، حيث بدأت اجتماعها لوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.







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