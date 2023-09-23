هيئة الكتاب تعيد طباعة أعمال سليم حسن ويعقوب الشارونى استعدادًا لمعرض القاهرة

هيئة الكتاب تعيد طباعة أعمال سليم حسن ويعقوب الشارونى استعدادًا لمعرض القاهرة
التاريخ
9/23/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إعادة طباعة أعمال عالم الآثار المصرية الراحل الدكتور سليم حسن، والدكتور يعقوب الشارونى، بعد اختيارهما شخصيتي عام معرض الكتاب وجناح الطفل على الترتيب، خلال الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل.
ومن المقرر أن تحتفى هيئة الكتاب بالدكتور سليم حسن والدكتور يعقوب الشاروني، أكثر من محور، من بينها إعادة طباعة أعماله، ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض.
تجري الهيئة العامة للكتاب، التجهيزات للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تقام في يناير وفبراير 2024، من خلال عقد اجتماعات شبه دورية للجنة الاستشارية العليا للمعرض، إذ تعمل حاليا حاليا على طباعة مجموعة من الأعمال للدكتور سليم حسن عالم المصريات وشخصية الدورة المقبلة.
وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،
اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، التى عقدت يوم 22 أغسطس الماضي، حيث بدأت اجتماعها لوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.
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