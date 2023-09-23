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تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023

9/23/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد الأكاديمية السويدية للإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023، وهى جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و"أظهر مثالية قوية" حسب وصف ألفريد نوبل فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.



وأعلنت الأكاديمية السويدية، أن يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، سيشهد إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2023، وذلك خلفا للأديبة الفرنسية الكبيرة آني إرنو والتي منحت الجائزة فى العام السابق 2022، ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً.



وكان قد قام السويدى الفريد نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية فى وصيته التى وثقها فى "النادى السويدى - النرويجى" فى 27 نوفمبر 1895، وقد منحت جوائز نوبل فى الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة فى عام 1901، وعلى نطاق واسع تعتبر جوائز نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة فى مجالات تخصصها.



ويتواجد على قوائم المرشحين لجائزة نوبل، عدة أسماء عالمية، برزت في مجال الأدب والثقافة في العالم، وكانت لهم العديد من الأعمال المؤثرة، منهم: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج،
جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، ويتواجد من الأسماء العربية الكاتب الصومالى الكبير نور الدين فرح.






ومن شروط العامة للحصول على الجائزة، أنها لا تمنح الجائزة بعد الوفاة، ومع ذلك، إذا حصل شخص على جائزة وتوفى قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين والذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور خمسين عاما من تاريخ ترشحهم.



أُقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل فى الآداب، الفيزياء، الكيمياء، الطب فى الأكاديمية الملكية الموسيقية فى مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901. وابتداءً من سنة 1902، قام الملك بنفسه بتسليم جائزة نوبل للأشخاص الحائزين عليها. تردّد الملك "أوسكار" الثاني، ملك السويد فى بداية الأمر فى تسليم جائزة وطنية لغير السويديين، ولكنه تقبّل الوضع فيما بعد لإدراكه لكمية الدعاية العالمية التى ستجنيها السويد، تسلم جوائز نوبل فى احتفال رسمى فى العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين فى شهر أكتوبر من العام نفسه من قِبل اللجان المختلفة والمعنية فى تحديد الفائزين لجائزة نوبل، والعاشر من ديسمبر هو يوم وفاة الصناعى السويدى ألفريد نوبل، صاحب جائزة نوبل. وتسلم جائزة نوبل للسلام فى مدينة أوسلو "عاصمة النرويج" بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد فى مدينة ستوكهول.



الجائزة هى عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. منذ سنة 1901 تحددت الجائزة المالية بخمسة ملايين كرونة "ما يعادل مليون دولار"، وإذا حصل أكثر من شخص على الجائزة فى نفس المجال يتم تقسيم المبلغ عليهم ولا يشترط أن يقسم بالتساوي.







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