تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023

تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023
التاريخ
9/23/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد الأكاديمية السويدية للإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023، وهى جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و"أظهر مثالية قوية" حسب وصف ألفريد نوبل فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.
وأعلنت الأكاديمية السويدية، أن يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، سيشهد إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2023، وذلك خلفا للأديبة الفرنسية الكبيرة آني إرنو والتي منحت الجائزة فى العام السابق 2022، ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً.
وكان قد قام السويدى الفريد نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية فى وصيته التى وثقها فى "النادى السويدى - النرويجى" فى 27 نوفمبر 1895، وقد منحت جوائز نوبل فى الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة فى عام 1901، وعلى نطاق واسع تعتبر جوائز نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة فى مجالات تخصصها.
ويتواجد على قوائم المرشحين لجائزة نوبل، عدة أسماء عالمية، برزت في مجال الأدب والثقافة في العالم، وكانت لهم العديد من الأعمال المؤثرة، منهم: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج،
جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، ويتواجد من الأسماء العربية الكاتب الصومالى الكبير نور الدين فرح.
ومن شروط العامة للحصول على الجائزة، أنها لا تمنح الجائزة بعد الوفاة، ومع ذلك، إذا حصل شخص على جائزة وتوفى قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين والذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور خمسين عاما من تاريخ ترشحهم.
أُقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل فى الآداب، الفيزياء، الكيمياء، الطب فى الأكاديمية الملكية الموسيقية فى مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901. وابتداءً من سنة 1902، قام الملك بنفسه بتسليم جائزة نوبل للأشخاص الحائزين عليها. تردّد الملك "أوسكار" الثاني، ملك السويد فى بداية الأمر فى تسليم جائزة وطنية لغير السويديين، ولكنه تقبّل الوضع فيما بعد لإدراكه لكمية الدعاية العالمية التى ستجنيها السويد، تسلم جوائز نوبل فى احتفال رسمى فى العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين فى شهر أكتوبر من العام نفسه من قِبل اللجان المختلفة والمعنية فى تحديد الفائزين لجائزة نوبل، والعاشر من ديسمبر هو يوم وفاة الصناعى السويدى ألفريد نوبل، صاحب جائزة نوبل. وتسلم جائزة نوبل للسلام فى مدينة أوسلو "عاصمة النرويج" بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد فى مدينة ستوكهول.
الجائزة هى عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي. منذ سنة 1901 تحددت الجائزة المالية بخمسة ملايين كرونة "ما يعادل مليون دولار"، وإذا حصل أكثر من شخص على الجائزة فى نفس المجال يتم تقسيم المبلغ عليهم ولا يشترط أن يقسم بالتساوي.
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