زجاج روماني عمره 2000 عام يتحول إلى شيء جميل.. اعرف الحكاية





على مدار آلاف السنين، خضعت الجزيئات الموجودة داخل الزجاج لتحول ملحوظ، حيث خضعت لعملية إعادة ترتيب وتركيب مع المعادن، أدت هذه العملية المعقدة إلى تكوين ما يعرف علميًا باسم البلورات الضوئية، وهي ترتيبات ذرية مرتبة بدقة تمتلك قدرة فريدة على تصفية الضوء وعكسه بطرق محددة للغاية. غالبًا ما تجد هذه المصنوعات الزجاجية الرائعة حياة جديدة كمكونات للمجوهرات، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

ويمكن أن تكون تطبيقات البلورات الضوئية في التكنولوجيا الحديثة بمثابة اللبنات الأساسية لإنشاء أدلة موجية ومفاتيح ضوئية وغيرها من الأجهزة المتطورة التي تتيح الاتصالات الضوئية بسرعة البرق داخل أجهزة الكمبيوتر وعبر الإنترنت.

دفع "الزجاج المبهر" الباحثين إلى إدراك أن ما كانوا ينظرون إليه هو التصنيع النانوي للبلورات الضوئية بطبيعتها.

من جهته قال الباحث أومينيتو، المشارك في الورقة البحثية، إنه لأمر رائع حقًا أن يكون لديك زجاج يظل فى الوحل لمدة ألفي عام، وينتهي بك الأمر إلى شيء يعتبر مثالًا نموذجيًا للمكون الضوئي النانوي.