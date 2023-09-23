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زجاج روماني عمره 2000 عام يتحول إلى شيء جميل.. اعرف الحكاية

9/23/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) منذ ألفى عام، تحطمت الأوعية الزجاجية الدقيقة ، التى كانت تستخدم كحاويات للنبيذ والماء والعطور الغريبة فى روما القديمة، ولقيت زوالها المفاجئ وترسبت في طبقات الأرض، ومرت بالتغيرات البيئية التي تصاحب التعرية والتآكل، وفى شكلها الحالي تمثل شظايا الزجاج الروماني مجموعة من الألوان الرائعة فى الطيف، بدءًا من اللون الأزرق السماوى إلى درجات اللون البرتقالي النابض بالحياة.


الزجاج الرومانى


على مدار آلاف السنين، خضعت الجزيئات الموجودة داخل الزجاج لتحول ملحوظ، حيث خضعت لعملية إعادة ترتيب وتركيب مع المعادن، أدت هذه العملية المعقدة إلى تكوين ما يعرف علميًا باسم البلورات الضوئية، وهي ترتيبات ذرية مرتبة بدقة تمتلك قدرة فريدة على تصفية الضوء وعكسه بطرق محددة للغاية. غالبًا ما تجد هذه المصنوعات الزجاجية الرائعة حياة جديدة كمكونات للمجوهرات، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

ويمكن أن تكون تطبيقات البلورات الضوئية في التكنولوجيا الحديثة بمثابة اللبنات الأساسية لإنشاء أدلة موجية ومفاتيح ضوئية وغيرها من الأجهزة المتطورة التي تتيح الاتصالات الضوئية بسرعة البرق داخل أجهزة الكمبيوتر وعبر الإنترنت.

دفع "الزجاج المبهر" الباحثين إلى إدراك أن ما كانوا ينظرون إليه هو التصنيع النانوي للبلورات الضوئية بطبيعتها.

من جهته قال الباحث أومينيتو، المشارك في الورقة البحثية، إنه لأمر رائع حقًا أن يكون لديك زجاج يظل فى الوحل لمدة ألفي عام، وينتهي بك الأمر إلى شيء يعتبر مثالًا نموذجيًا للمكون الضوئي النانوي.


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