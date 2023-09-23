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اليونسكو تدرج 16 موقعا على قائمة التراث العالمى

9/23/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو ، مجموعة من المواقع إلى قائمة التراث العالمى، خلال انعقادها في العاصمة السعودية، الرياض، خلال انعقاد لجنة التراث العالمي فى دورتها الخامسة والأربعين الموسعة فى العاصمة السعودية الرياض، والتى تعقد فى الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر.

رواندا - حديقة نيونغوي الوطنية

الأرجنتين - متحف إيسما" والموقع التذكاري – مركز سري سابق للاعتقال والتعذيب والإبادة

كندا - أونتيكوستي

اليونان – منظر زاجوري الثقافي

سورينام - موقع جودن سافان الأثري: مستوطنة جودن سافان ومقبرة جدول كاسيبورا

إيطاليا – الكارست والكهوف المتشكلة بفعل التبخر في جبال الأبينيني الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية - التشكيلات الترابية الطقسية لهوبويل

تركيا -
جوامع ذات أعمدة خشبية من العصور الوسطى في الأناضول

هولندا – مجسم آيزه آيزنغا الملكي للقبة السماوية

تايلند - المدينة القديمة في سي ثيب والمعالم الأثرية المرتبطة بها من إمبراطورية دفارافاتي

البرتغال - وسط غيماراييس التاريخي ومنطقة كوروس
[توسيع مساحة "وسط غيماراييس التاريخي" المدرج في عام 2001]

بلجيكا، فرنسا - مدافن ومواقع الذاكرة التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى (الجبهة الغربية)

رواندا - مواقع ذكرى الإبادة الجماعية: نياماتا ومورامبي وجيسوزي وبيسسيرو

طاجيكستان - غابات توغاي في محمية تيغروفايا بالكا الطبيعية

المملكة العربية السعودية - عروق بني معارض

كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان – الصحاري الباردة في طوران


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