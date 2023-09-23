اليونسكو تدرج 16 موقعا على قائمة التراث العالمى

اليونسكو تدرج 16 موقعا على قائمة التراث العالمى
التاريخ
9/23/2023 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو ، مجموعة من المواقع إلى قائمة التراث العالمى، خلال انعقادها في العاصمة السعودية، الرياض، خلال انعقاد لجنة التراث العالمي فى دورتها الخامسة والأربعين الموسعة فى العاصمة السعودية الرياض، والتى تعقد فى الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر.
رواندا - حديقة نيونغوي الوطنية
الأرجنتين - متحف إيسما" والموقع التذكاري – مركز سري سابق للاعتقال والتعذيب والإبادة
كندا - أونتيكوستي
اليونان – منظر زاجوري الثقافي
سورينام - موقع جودن سافان الأثري: مستوطنة جودن سافان ومقبرة جدول كاسيبورا
إيطاليا – الكارست والكهوف المتشكلة بفعل التبخر في جبال الأبينيني الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية - التشكيلات الترابية الطقسية لهوبويل
تركيا -
جوامع ذات أعمدة خشبية من العصور الوسطى في الأناضول
هولندا – مجسم آيزه آيزنغا الملكي للقبة السماوية
تايلند - المدينة القديمة في سي ثيب والمعالم الأثرية المرتبطة بها من إمبراطورية دفارافاتي
البرتغال - وسط غيماراييس التاريخي ومنطقة كوروس
[توسيع مساحة "وسط غيماراييس التاريخي" المدرج في عام 2001]
بلجيكا، فرنسا - مدافن ومواقع الذاكرة التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى (الجبهة الغربية)
رواندا - مواقع ذكرى الإبادة الجماعية: نياماتا ومورامبي وجيسوزي وبيسسيرو
طاجيكستان - غابات توغاي في محمية تيغروفايا بالكا الطبيعية
المملكة العربية السعودية - عروق بني معارض
كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان – الصحاري الباردة في طوران
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