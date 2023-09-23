اليونسكو تدرج 16 موقعا على قائمة التراث العالمى

رواندا - حديقة نيونغوي الوطنية

الأرجنتين - متحف إيسما" والموقع التذكاري – مركز سري سابق للاعتقال والتعذيب والإبادة

كندا - أونتيكوستي

اليونان – منظر زاجوري الثقافي



سورينام - موقع جودن سافان الأثري: مستوطنة جودن سافان ومقبرة جدول كاسيبورا

إيطاليا – الكارست والكهوف المتشكلة بفعل التبخر في جبال الأبينيني الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية - التشكيلات الترابية الطقسية لهوبويل

تركيا -

جوامع ذات أعمدة خشبية من العصور الوسطى في الأناضول

هولندا – مجسم آيزه آيزنغا الملكي للقبة السماوية

تايلند - المدينة القديمة في سي ثيب والمعالم الأثرية المرتبطة بها من إمبراطورية دفارافاتي

البرتغال - وسط غيماراييس التاريخي ومنطقة كوروس

[توسيع مساحة "وسط غيماراييس التاريخي" المدرج في عام 2001]

بلجيكا، فرنسا - مدافن ومواقع الذاكرة التي تعود إلى الحرب العالمية الأولى (الجبهة الغربية)



رواندا - مواقع ذكرى الإبادة الجماعية: نياماتا ومورامبي وجيسوزي وبيسسيرو

طاجيكستان - غابات توغاي في محمية تيغروفايا بالكا الطبيعية



المملكة العربية السعودية - عروق بني معارض

كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان – الصحاري الباردة في طوران