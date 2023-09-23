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طريقة متابعة قناة معينة على واتساب .. خطوة بخطوة

9/23/2023 4:27:04 AM
(MENAFN- Youm7) أطلق تطبيق WhatsApp رسميًا ميزة القنوات في العديد من دول العالم توفر هذه الوظيفة الجديدة وسيلة خاصة للأفراد لتلقي التحديثات ذات الأهمية، وتؤكد شركة Meta، الشركة الأم لتطبيق WhatsApp، على هدفها إنشاء خدمة بث خاصة من خلال خاصية قنوات WhatsApp.



لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في متابعة قناة WhatsApp الخاصة
بأي شخصية أخرى، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

الخطوة 1: أولاً، قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث

الخطوة 2: الآن افتح التطبيق على هاتفك الذكي

الخطوة 3: بعد ذلك، ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات

الخطوة 4: الآن اضغط على علامة التبويب التحديثات

الخطوة 5: ستلاحظ الآن تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة

الخطوة 6: بعد ذلك اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها

الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة WhatsApp الخاصة بها، الآن اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة.











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